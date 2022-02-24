الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بلينكن وبوريل يؤكدان دعمهما الثابت لسيادة أوكرانيا

بلينكن وبوريل
بلينكن وبوريل

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في محادثات هاتفية مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل دعمهما الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية، مشددين على أهمية استمرار الوحدة عبر الأطلسي في مواجهة العدوان الروسي في أوكرانيا".


وجاء في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس "تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكن، هاتفيا اليوم، مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أدانا بأشد العبارات قرار روسيا الاعتراف "باستقلال" الجمهوريات المزعومة في دونيتسك ولوهانسك في شرق أوكرانيا والأمر بإرسال قوات روسية إضافية، وفقا للموقع الرسمي للخارجية الأمريكية.


واتفق وزير الخارجية والممثل السامي على أن انتهاك روسيا الصارخ للقانون الدولي يتطلب ردا حازما من المجتمع الدولي، بدءا من الإجراءات التي أعلنت عنها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والشركاء الآخرون في 22 فبراير.
وأكد الوزير مجددا استعداد الولايات المتحدة بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والشركاء الآخرين، لفرض عقوبات وتدابير اقتصادية قوية إضافية في حالة حدوث غزو روسي آخر لأوكرانيا.

 

وكان بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا، التدابير القوية للرد على قرار روسيا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك.

 

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، في مكالمة هاتفية جدد خلالها بلينكن دعم الولايات المتحدة الثابت لأوكرانيا.

 

وأعرب بلينكن، بحسب البيان، عن تطلعه إلى لقاء كوليبا شخصيا غدا في واشنطن العاصمة، حيث سيواصلان مناقشة هذه القضايا.

 

ودخلت مقاتلات "إف- 15" الخدمة في القوات الجوية الأمريكية في عام 1976، فيما أعقبها الطرازات المحدثة منها "سي" و"دي" في عام 1980 تقريبًا، وقد صممت المقاتلة "إف- 15" بصفة أساسية للعمل في مسرح العمليات الأوروبية لمواجهة القوات الجوية السوفييتية، رغم أن قدراتها في التصدي وجهًا لوجه أمام المقاتلات الروسية الحديثة ظلت محل تساؤلات متكررة من جانب مسئولين عسكريين أمريكيين، على حد قول المجلة.

 

أما عمليات الانتشار الثانية للمقاتلات الأمريكية، فقد حدثت يوم الحادي عشر من فبراير الجاري بنشر سلاح الجو الأمريكي مقاتلات "إف- 16"، النظير الأخف وزناً والأرخص سعراً من المقاتلات الثقيلة "إف- 15".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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