الاتحاد الأوروبى يؤكد مجددا دعمه لأوكرانيا فى مواجهة روسيا

أعرب الاتحاد الأوروبي، مجددا عن دعمه لأوكرانيا في مواجهة التحديات الأمنية التي تتسبب بها روسيا.



وجاء في بيان على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي أن الوضع الأمني ​​في أوكرانيا وحولها في الأشهر الأخيرة نتيجة للتعبئة الروسية غير العادية للقوات والمعدات العسكرية. ترافقت المناورات العسكرية مع تصعيد الخطاب من قبل كبار المسؤولين الروس وارتفاع في حملات التلاعب بالمعلومات. يمثل هذا التصعيد غير المسبوق تهديدًا مباشرًا لأوروبا والأمن الأوروبي الأوسع".



وتابع البيان أنه "في هذا السياق، يكرر الاتحاد الأوروبي بقوة دعمه الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليًا. ويجب أن يشمل أي نقاش حول الأمن الأوروبي والأوكراني الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا".



وأضاف "في الأسبوع الأول من عام 2022 ، زار الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ، جوزيب بوريل ، كييف وخط الاتصال في ستانتسيا لوهانسكا مع وزير الخارجية دميترو كوليبا والتقى برئيس الوزراء دينيس شميهال. كانت هذه أول زيارة يقوم بها الممثل السامي للاتحاد الأوروبي إلى خط الاتصال في دونباس منذ اندلاع الصراع في عام 2014 وأظهرت الموقف القوي المستمر للاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا".



وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي يواصل دعمه لجهود حل النزاعات في إطار مجموعة الاتصال الثلاثية وشكل نورماندي. ومع ذلك، لا ينبغي بذل الجهود الدبلوماسية في مناخ من التصعيد الخطابي والإنذارات النهائية التي تعود إلى القرون الماضية.



وسيكون لأي عدوان عسكري آخر ضد أوكرانيا عواقب وخيمة على روسيا، كما هو موضح في استنتاجات المجلس الأوروبي في 16 ديسمبر 2021.



يحث الاتحاد الأوروبي روسيا على تهدئة التوترات الناجمة عن الحشود العسكرية والخطاب العدواني. نحن على استعداد لإعطاء الأولوية للمشاركات الدبلوماسية باعتبارها المسار الوحيد القابل للتطبيق والمستدام نحو خفض التصعيد.



وينسق الاتحاد الأوروبي موقفه بشكل وثيق وحازم مع الحلفاء والدول والمنظمات ذات التفكير المتشابه ، ولا سيما الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وداخل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.