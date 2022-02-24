محافظ الإسماعيلية: عزل رئيس مدينة أبو صوير وإحالة عدد من المسئولين للنيابة

قرر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، عزل كلا من رئيس مركز ومدينة أبو صوير، ورئيسى قرية أبو صوير البلد، و قرية المحسمة الجديدة، وإيقاف عدد ٢ من مسئولي حماية الأراضي بالجمعية الزراعية، وعدد ٢ من فنيين التنظيم بذات القريتين، وذلك للتقاعس في أداء مهام عملهم وإهمالهم في تنفيذ الأعمال، مما أدى إلى قيام بعض المواطنين بالتعدي على الأراضي الزراعية بالبناء.

كما وجه محافظ الإسماعيلية باحالة المسئولين والمتعديين للنيابة لإتخاذ إجراءاتها.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الإسماعيلية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لمتابعة ملف التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمحافظة، والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل رؤساء الوحدات المحلية تجاه ملف التعديات.

وخلال الاجتماع، شدد "بشارة" على تكثيف الحملات الميدانية لإنهاء ملف التعديات بالكامل والحفاظ على أراضي أملاك الدولة وحمايتها وعدم التهاون أو التفريط بحق الشعب والدولة في حماية أراضيها، وذلك وفق الاتجاه العام للدولة بالتصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على هيبة الدولة.

كما قرر "بشارة" تكليف المهندسة سعدية إبراهيم، نائب رئيس المدينة، لتسيير الأعمال كرئيس مركز ومدينة أبو صوير، وتكليف سكرتيري القريتين لتسيير الأعمال كرئيسي للقريتين.

وفي سياق متصل، افتتح اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، أمس الأربعاء، بحضور المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، شارع المعرفة الجديد والذي يربط بين محوري فؤاد عزيز غالي وصبري مبدي بنطاق حي ثالث.

وأشار المهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل، إلى أن أعمال التطوير شملت الرصف واستحداث (شارع المعرفة) كشارع بديل لخدمة مدارس ٢٤ أكتوبر، واستكمال التوسعات وحديقة انتظار جانبية لأولياء الأمور وسيارات المدرسة منعًا للاختناق المروري أوقات دخول وخروج الطلبة.

وأضاف أن الشارع البديل (شارع حديقة المعرفة) الذي تم استحداثه يضم ثلاث حارات لكل اتجاه بعرض ٩ أمتار، وبه جزيرة وسطى بعرض متر ونصف، وتم إضافة عددًا من الأعمدة الكهربائية المؤمنة، لإنارة الطريق أوقات الليل، حيث أن المسافة الفاصلة بين كل عمود ٢١ مترًا.