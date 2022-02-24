الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

انطلاق فعاليات الدورة السادسة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة (صور)

فعاليات الدورة السادسة
فعاليات الدورة السادسة من مهرجان أسوان الدولى

انتهت فعاليات حفل افتتاح الدورة السادسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة التي تقام خلال الفترة من 23 إلى 28 فبراير الجاري، بحضور حشد كبير من نجوم الفن.

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وبدأ الحفل بعرض برومو لـ ١٢ فيلماً يمثلون ١٨ دولة للمشاركة في مسابقة الفيلم الطويل وهي: "كما في السماء"، "الكوكب (إل بلانيتا)"، "أم صالحة"، "اسم سري"، "فرحة"، "قوارير"، "الفتاة الجديدة"، "ريحانة"، "إيمي المقدسة"، "جنة الطاووس"، "أرواح عابرة"، "روابط مقدسة".

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كما عرض برومو ثان يضم 24 فيلماً في مسابقة الأفلام القصيرة وهي: "1+1"، "مالا نعرفه عن مريم"، "شم النسيم"، "ميكروباص"، "عنقاء"، "جينز"، "عروس البحر"، "سماء أغسطس"، "أسرّة باردة"، "صمّاء"، "أنا بخير، ماذا عنك؟"، "قصص حب على عجلات"، "غرفة الخطابات"، "فايف تايجر"، "ليلة صامتة"، "الابن"، "الصقيع"، "إنتركم 15"،  "الفتاة التي تأتي كل خميس"، "أبواق السماء"، "مربى الفراشات"، "إيلينا"، "ستيك هاوس"، "جنيّة الأثداء".

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وقال الكاتب الصحفي حسن أبو العلا مدير المهرجان: "الليلة سيكمل مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عامه السادس.. كنا هنا قبل 6 سنوات نحلم بأن ندفع الحالة السينمائية في هذه المحافظة العريقة للأمام".

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وأضاف: :قد بدأنا بورشة واحدة ومجموعة قليلة من المتدربين ووصلنا الآن 7 ورش ونحو 240 متدرب، وأخيرا نحن على بعد خطوات من إطلاق مدرسة الكادر لتخريج جيل جديد من المدربات في جنوب مصر، فمهرجان أسوان مازال يعمل على الأرض دون سقف لطموحاتنا .. فالإنجازات العظيمة دائما ما تبدأ بالأحلام .. وسنظل نحلم".

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واستكمل الحديث السيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان قائلا: "إن السينما المصرية بدأت نسوية برموز ونجمات مثل آسيا وغيرهم، والمهرجانات ليس حفلات كما يعتقد البعض بل تهتم بقضايا صناعة السينما وهمومها، وحرص عبد الخالق في كلمته على توجيه تحية للنجمات اللائي حرصن على حضور حفل افتتاح المهرجان".

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وبدأت التكريمات بالناشطة الصومالية هيباق عثمان مؤسسة حركة كرامة لإنهاء العنف ضد المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي أعربت عن سعادتها بتكريمها ووجودها في صعيد مصر.

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وأعربت المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي عن سعادتها بالتكريم من مهرجان يهتم بقضايا المرأة بشكل رئيسي ويقام في صعيد مصر خاصة وأنها من مواليد محافظة المنيا وعاشت مشوارها الفني في سبيل تقديم قضايا المرأة وطرح حلول لها، ووجضهت كلمة للحضور قالت فيها: "أنا سعيدة بوجودي وتكريمي من مهرجان خاص بسينما المرأة التي قضيت أكتر من 50 عام أعمل من أجل نهضتها ونصرتها والحصول علي حقوقها.. وهذا ليس تحيزا للمرأة ولكن تحيزا لمجتمع لن يتقدم إلا إذا تقدمت المرأة به.. حيث يقاس تقدم أي مجتمع بمكانة المرأ داخله، وأعتقد أن الصعيد الذي عانى من الإهمال والتهميش لسنوات طويلة، سيشهد تقدما خلال الفترة القادمة".

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كما قامت إدارة المهرجان بتكريم النجمة الفرنسية مارلين كانتو الحائزة على جائزة سيزار لأحسن فيلم، والتي عبرت عن سعادتها بالتواجد في مصر والمعاملة الكريمة التي شهدتها بمحافظة أسوان من أهلها.

 

واختتم الحفل بتكريم النجمة المصرية سوسن بدر التي عبرت عن سعادتها بالتكريم والفرحة والمودة التي شاهدتها في عيون أهالي محافظة أسوان وحضور المهرجان منذ وصولها وأهدت جائزتها للمخرجة إنعام محمد علي خاصة وأنها ساندتها في بدايتها الفنية وقامت بمنحها أكثر من فرصة ودعمها لفترة طويلة.

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