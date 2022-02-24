رامى صبرى وبهاء سلطان ورامى جمال يجتمعون فى حفل غنائى واحد.. اعرف التفاصيل

يستعد كل من النجم رامي صبري والنجم رامي جمال والنجم بهاء سلطان لإحياء حفلاً غنائيًا ضخمًا على خشبة المسرح المكشوف بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

ويقام الحفل في يوم 18 مارس المقبل في ليلة استثنائية يجتمع فيها ثلاثة من كبار نجوم الغناء في مصر، ومن المقرر أن تطرح التذاكر الخاصة بالحفل للجمهور خلال الساعات القليلة المقبلة على أن تفتح أبواب دخول الحفل للجمهور في تمام الساعة الرابعة عصرا.

وفي سياق مختلف يستعد المطرب رامي جمال لإحياء حفل غنائي ضخم يوم الجمعة المقبل الموافق 25 فبراير الجاري وسط جمهوره بمحافظة الإسكندرية.

كما أحيا اليوم الخميس حفلاً غنائيًا في المملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة ذكرى يوم التأسيس السعودي وشاركته في الحفل النجمة السورية أصالة نصري.

ويحيي النجم بهاء سلطان يوم 4 مارس المقبل حفلاً غنائًيا على خشبة مسرح دار أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر.

ونفذت تذاكر فئة الـ 300 جنيه حيث طرحت إدارة أوبرا جامعة مصر تذاكر الحفل للجمهور على 4 فئات وجاءت الفئة الأولى بمبلغ 1000 جنيه مصري، والفئة الثانية بملبغ 800 جنيه مصري، والفئة الثالثة بملبغ 650 جنيها مصريا، والفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 300 جنيه والتي نفذت بالكامل.

ويعد هذا الحفل الأول للمطرب بهاء سلطان بعد عودته للساحة الغنائية من جديد وطرحه أغنيات ألبومه الجديد “سيجارة” خلال الفترة الماضية وذلك بعد إعلان الصلح بينه وبين المنتج نصر محروس من خلال برنامج “صاحبة السعادة” وتقدمه الفنانة إسعاد يونس.

كما يستعد النجم رامي صبري لطرح أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم "مع نفسي" يوم الجمعة المقبل عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي وإنتاج مصطفى إسماعيل.