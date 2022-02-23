جدول ترتيب الدورى الإنجليزى بعد فوز ليفربول على ليدز يونايتد بسداسية

يقدم لكم «الدستور» جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على ليدز يونايتد فى الجولة المؤجلة من الأسبوع 18، حيث انتهى اللقاء بسداسية نظيفة وسجل أهداف الريدز كل من النجم المصري محمد صلاح هدفين والسنغالي ساديو ماني هدفين والكاميرويني جويل ماتب هدف والهولندي فرجيل فان دايك هدف.

بهذا الفوز وصل الريدز للنقطة 60 فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الفوز وقلص ليفربول الفارق مع مانشستر سيتي متصدر الدوري حالياً لثلاث نقاط، ليشتعل صراع البريميرليج من جديد بين الريدز والأزرق السماوي.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على ليدز

مانشستر سيتي 63 نقطة من 26 مباراة. ليفربول 60 نقطة من 26 مباراة. تشيلسي 50 نقطة من 25 مباراة. مانشستر يونايتد 46 نقطة من 26 مباراة. وست هام 42 نقطة من 26 مباراة. آرسنال 42 نقطة من 23 مباراة. وولفرهامتون 40 نقطة من 24 مباراة. توتنهام 39 نقطة من 24 مباراة. برايتون 33 نقطة من 25 مباراة ساوثهامبتون 32 نقطة من 25 مباراة. كريستال بالاس 29 نقطة من 26 مباراة. ليستر سيتي 27 نقطة من 23 مباراة. أستون فيلا 27 نقطة من 24 مباراة. برينتفورد 24 نقطة من 26 مباراة. ليدز يونايتد 23 نقطة من 25 مباراة. إيفرتون 22 نقطة من 23 مباراة. نيوكاسل 22 نقطة من 24 مباراة. بيرنلي 20 نقاط من 23 مباراة. واتفورد 18 نقطة من 25 مباراة. نورويتش 17 نقاط من 25 مباراة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على ليدز

المصري محمد صلاح لاعب ليفربول برصيد 19 هدف. البرتغالي دياجو جوتا لاعب ليفربول برصيد 12 أهداف. السنغالي ساديو ماني جناح ليفربول برصيد 10 أهداف. الإنجليزي رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي برصيد 10 أهداف. البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد برصيد 9 أهداف. النجيري ايمانويل دينيس مهاجم واتفورد برصيد 9 أهداف. البرازيلي رافينيا مهاجم ليدز برصيد 9 أهداف. البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد برصيد 9 أهداف. الكوري الجانوبي سون هيونج مين لاعب توتنهام برصيد 9 أهداف. الإنجليزي إيميل سميث روي لاعب آرسنال برصيد 9 أهداف. الإنجليزي جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي برصيد 9 أهداف. الجاميكي مايكل انطونيو مهاجم ويست هام يونايتد برصيد 8 أهداف.

موعد مباراة ليفربول القادمة أمام تشيلسي فى نهائي كأس الرابط

يلتقي ليفربول أمام تشيلسي على ملعب ويمبلي يوم الأحد القادم الموافق 27 فبراير فى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءٍ بتوقيت القاهرة.