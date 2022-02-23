الأربعاء 23 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وزير الأوقاف: الإسراء والمعراج معجزة عظيمة ثابتة بالروح والجسد

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن الإسراء والمعراج معجزة عظيمة ثابتة بالروح والجسد إسراءً ومعراجا.

وأضاف في بيانه، الأربعاء، أن الإسراء والمعراج إرادة من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، نؤمن بذلك إيمانا من رأى وشاهد وعاين، وتلك عقيدتنا الراسخة، ثقة في كتاب ربنا وسنة حبينا سيدنا محمد ( صلى الله عليه وسلم )، صلوا عليه وسلموا تسليما.

ومن المقرر أن تحتفل وزارة الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج، الأحد المقبل، بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها.

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