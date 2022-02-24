تكريم سوسن بدر وأنعام محمد على فى مهرجان أسوان لسينما المرأة

كرمت إدارة مهرجان أسوان لسينما المرأة في دورته السادسة، عدد كبير من النجوم وذلك لإبراز دعمهم الكامل للحفاظ على حقوق المرأة المصرية عبر أعمالهم المختلفة.

أولى المكرمين كان الفنانة سوسن بدر، التي شكرت المخرجة أنعام محمد علي التي كانت سببا في دخولها لعالم التمثيل منذ ان كانت ذو 17 عاما فقط.

وكرمت إدارة المهرجان المخرجة أنعام محمد علي التي شكرت مدينه أسوان على حسن استقبالهم، وكذلك طريقتهم لدعم المرأة.



وكشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن لجان تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي ومسابقة الفيلم القصير ولجنة النقاد بالدورة السادسة التي تقام خلال الفترة من 23 إلى 28 فبراير الجاري.

ويمنح الاتحاد الأوروبي جائزة لأفضل فيلم يناقش قضايا المرأة من دول الاتحاد الأوروبي وحوض البحر المتوسط، ويرأس لجنة التحكيم المخرج المصري مجدي أحمد علي، الذي بدأ حياته الفنية بالعمل كمساعد مخرج مع العديد من المخرجين منهم محمد خان وخيري بشارة، وأخرج أول أفلامه "يا دنيا يا غرامي، وحقق نجاحاً كبيراً ونال العديد من الجوائز المحلية والعالمية، وقدم بعدها مجموعة من أشهر انتاجات السينما المصرية، ومنها فيلم "البطل" و"أسرار البنات و"خلطة فوزية" و"عصافير النيل" الذي نال جائزة أحسن ممثل من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وفيلم "مولانا" وترأس وشارك في لجان تحكيم عديدة لمهرجان محلية وإقليمية ودولية.

وتضم اللجنة في عضويتها الناقدة البولندية "أولا سلوى" وهي عضو نشط في الإتحاد الدولي للنقاد (فيبريسى)، وقد شاركت في لجان تحكيم مهرجانات كبرى من بينها تورنتو وفيينا وتسالونيكي وتالين وستوكهولم. علاوة على ذلك، هي رئيس القسم البولندي في مجلة كينو، وتعمل كمستشارة للسيناريو، ولديها خبرة في مجال برمجة الأفلام وتنظيم الأنشطة الخاصة بصناعة السينما.

ويشارك باللجنة من مصر الكاتبة والناقدة السينمائية ناهد صلاح، وبدأت مشوارها الصحفي في التسعينيات بمجلة روز اليوسف، ثم تنقلت بين صحف مصرية وعربية، وعملت في مجال الإعداد التليفزيوني في قنوات مصرية وعربية، وكباحثة ومساعدة مخرج في عدد من الأفلام الوثائقية، ولها العديد من الأبحاث والدراسات والكتب المنشورة، منها: "الفتوة في السينما المصرية"، "محمد منير.. حدوتة مصرية"، "حسين صدقي.. الفنان الملتزم"، "سمير صبري.. حكايتي مع السينما"، "عمر الشريف.. بطل أيامنا الحلوة"، "الفلاحة في السينما المصرية"، "سامية جمال.. الفراشة"، "أفلام الحب والحرب".

ومن تونس تشارك الباحثة والمبرمجة إنصاف أوهيبة، والتي تقوم حاليًا بتدريس مواد فن السينما بجامعة باريس "السوربون الجديدة"، وقامت أيضًا بالتدريس في معهد التوثيق بتونس، وفي القسم الفرنسي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بمصر، وتتعدد جهودها البحثية حول موضوعات تاريخ السينما، وصورة المرأة في الأفلام، ونظم الرقابة، وتأسيس الأرشيفات السينمائية، كما شاركت في برمجة عدة مهرجانات عربية كبرى منها قرطاج والقاهرة السينمائي الدولي، ونسقت العديد من السيمنارات السينمائية على هامش المهرجانات السينمائية الدولية.

وتضم اللجنة كذلك الكاتب والمخرج المغربي أحمد بولان، الذي عمل كممثل في الفرقة الوطنية المغربية للمسرح والفرقة الوطنية لراديو وتلفزيون المغرب بالرباط، ويمتلك خبرة واسعة ومتنوعة في مجال السينما والتلفزيون.



لجنة الفيلم القصير

وتضم لجنة تحكيم الفيلم القصير بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة النجمة المصرية شيري عادل التي بدأت مشوارها في الفن كممثلة إعلانات في سن صغيرة، ثم انقطعت عن شاشة التليفزيون فترة لتعود مرة أخرى في عامها الخامس عشر لتقدم العديد من الأعمال المميزة في السينما والتليفزيون، وشاركت كعضو لجنة تحكيم في مهرجان الاسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط وكذلك بمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما.

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