الأربعاء 23 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

«حدث سوء فهم».. إبراهيم عيسى يتراجع: لم أنكر واقعة المعراج (فيديو)

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى

رد الإعلامي إبراهيم عيسى، على الهجوم الذي تعرض له خلال الأيام الماضية بعد إنكاره رحلة المعراج وذلك في أول ظهور له ببرنامج "حديث القاهرة".

وقال خلال حلقة برنامجه والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": "عاهدت نفسي ألا أرد على أي مهاجم أو ساب أو شاتم أو صاحب رأي مختلف، لكن يبدو أن هذه المرة ليست كأي مرة ولا كل مرة، وتعرضت لأكبر محاكمة تفتيش في التاريخ وفى ملايين من البشر تدخلوا في أفكاري وتحكموا في، تدخلوا في حياتي الخاصة وسبوا وهاجموا وزوروا تصريحاتي".

وأضاف: "ما تعرضت له محكمة تفتيش بملايين البشر مما يحتاج إلى نقاش أتمنى يكون هادئًا، وأنا من الذين يدعون إلى حرية الرأي والتعبير والاختلاف والتنوع والإيمان بحرية العقيدة".

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وائل لطفي

النخبة والناس

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