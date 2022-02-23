لبنان: إعفاء الوافدين الملقحين من إجراء فحص كورونا بالمطار بدءًا من الثلاثاء

أعلنت المديرية العامة للطيران المدني بلبنان عن إعفاء جميع الركاب الراغبين بالقدوم إلى لبنان من إجراء فحص PCR لدى وصولهم مطار رفيق الحريري الدولي، بالإضافة إلى إعفائهم من إجراء الفحص ذاته أو فحص فيروس كورونا السريع في الدول القادمين منها في حال كانوا ملقحين بالكامل، وهو ما يعني حصولهم على الجرعة الثانية أو الثالثة من لقاح كورونا أو جرعة واحدة من اللقاحات ذات الجرعة الواحدة في فترة لا تتعدى ستة أشهر.

وأوضحت، أن عليهم أن يقوموا بتحميل الوثائق والشهادات الرسمية التي تثبت ذلك على المنصة الخاصة بوزارة الصحة للحصول على تصريح مرور عبر المنصة.



وأكدت المديرية، في بيان لها مساء اليوم، بدء العمل بهذا القرار اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق الأول من شهر مارس المقبل.



وكانت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا بلبنان قد قررت أمس الثلاثاء، إعفاء الوافدين إلى البلاد الملقحين من إجراء اختبار PCR أو الـ Antigen في المطار أو على الحدود عند الوصول، بشرط ألا تتعدى الجرعة الأخيرة من اللقاح ستة أشهر، بعد تراجع الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بعد أن سجلت أرقامًا غير مسبوقة تخطت الـ 10 آلاف حالة يوميًا خلال الفترة الماضية.

وسجلت وزارة الصحة اللبنانية اليوم 3748 إصابة جديدة بفيروس كورونا بمتحوراته و20 حالة وفاة.

إرشادات منظمة الصحة العالمية



ومن جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.