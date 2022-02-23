الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المفوضية الأوروبية: وقف خط «نورد ستريم 2» لن يؤثر على أسعار الغاز أوروبيًا

نورد ستريم
نورد ستريم

 أكدت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية مارجريت فيستاجر على أن قرار ألمانيا بوقف المصادقة على خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" الناقل للغاز الطبيعي الروسي عبر البلطيق، لن يؤثر على أسعار الغاز في أوروبا.

وقالت فيستاجر، في تصريحات صحفية أوردتها وكالة الأنباء الإيطالية (آكي)، "ليس هناك شك في أن (نورد ستريم 2) ليس مشروعًا ذا مصلحة أوروبية، فلدينا خطوط الأنابيب الضرورية بالنسبة لنا ولها مسارها الخاص وتلبي احتياجاتنا"، منوها بأنه ليس خط أنابيب نشطًا، وبالتالي لا يؤثر على أسعار الغاز.

وأشارت فيستاجر إلى أنه يتعين على المفوضية التواصل مع السلطات الألمانية لمعرفة ما إذا كانت العملية ستستأنف، مؤكدة دعم المفوضية للسلطات الألمانية التي قالت إنه في الظروف الحالية يتم تعليق عملية الموافقة.

واعتبر مسئول أمريكي أن قرار ألمانيا بتعليق خط أنابيب "نورد ستريم 2" يحرر أوروبا من الخناق الجيوسياسي أو الجيواستراتيجي الذي تفرضه عليها روسيا من خلال إمدادات الغاز الطبيعي.

وأضاف المسئول، وفقا لقناة الحرة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن القرار يعتبر نقطة تحول رئيسية في استقلال الطاقة في العالم عن روسيا.

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا بالإجماع، أمس، على حزمة عقوبات ضد روسيا.. وقال وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان إن "العقوبات تستهدف النواب الروس لدعم استقلال "دونيتسك" و"لوجانسك" شرق أوكرانيا، متهمًا روسيا بانتهاك القانون الدولي وخرق التزاماتها".

فيما أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر اليوم، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس، سعيا لتقديم جبهة موحدة في المواجهة بشأن تهديد روسيا بغزو أوكرانيا بعد اجتماع محوري جرى في البيت الأبيض وكشف عن الخلافات المستمرة بين البلدين بشأن مصير خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2".

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وائل لطفي

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