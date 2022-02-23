الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حماقى يعلن موعد عرض رباعية صلاح جاهين «عجبى»

بوستر اغنية عجبي
بوستر اغنية عجبي لمحمد حماقي وتوما

أعلن النجم محمد حماقي عن موعد طرح أغنية "عجبي"، والتي يقدمها على طريقة الـ"ديو" لأول مرة برفقة الموزع الموسيقي توما.

ومن المقرر طرح الأغنية مساء غدٍ الخميس، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء، والأغنية هي إحدى رباعيات الشاعر الكبير صلاح جاهين .

وأعلن الموزع الموسيقي توما منذ فترة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، عن تعاونه مع حماقي في دويتو قادم والذي يعتبر أول تجربة غنائية له ونشر صورة تجمعه بمحمد حماقي وعلق عليها: "بعمل أول أغنية ليا، بغنيها مع صديق عمري حماقي وهتنزل قريب جدًا ادعولي".


كما كشف توما من قبل عن تفاصيل الدويتو  خلال لقائه مع برنامج The Insider قائلًا: "دي أول أغنية أغنيها وهننزلها كمان أسبوعين بالظبط وهي هتكون مفاجأة والفكرة بدأت لما سمعت الأغنية لحماقي على الأساس أنا اللي هغنيها وعجبته لقيته بيقولي أنا هغني معاك وافتكرته بيهزر وقالي لازم أول أغنية ليك هغنيها معاك عشان أنت صاحبي".
 

تفاصيل حفل محمد حماقي بالشيخ زايد

ونفدت تذاكر حفل النجم محمد حماقي، والمقرر إقامته بعد غد الجمعة، بإحدى الحدائق الشهيرة بمنطقة الشيخ زايد.

وفور الإعلان عن الحفل، رفعت التذاكر شعار "sold Out" عقب طرحها بساعات على أحد التطبيقات الإلكترونية المختصة بنظام حجز التذاكر.

ويجري النجم محمد حماقي، اليوم، وغدًا، البروفات النهائية للحفل بأحد الاستديوهات الخاصة وتقوم الجهة المنظمة حاليًا ببناء مسرح ضخم داخل إحدى الحدائق بمنطقة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر لاستقبال جمهور محمد حماقي.

وطرحت الجهة المنظمة للحفل أسعار تذاكر حفل النجم محمد حماقي، في ثلاث فئات مختلفة وتراوحت بين 300 جنيه لفئة التذاكر الفضية و550 لفئة التذاكر الذهبية و750 لفئة تذاكر البلاتينيوم.

ويقدم محمد حماقي خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيه المميزة التي تألق بها ومنها: "زيها مين"، و"أجمل يوم"، و"أحلى حاجة فيكي"، و"يزلزل"، و"ما بلاش"، و"ناويها"، و"ليه بيلوموني"، و"يا ستار"، بالإضافة إلى معظم أغاني ألبوم "يا فاتني" منها: "لا ملامة"، و"لو هتسيب"، و"تك"، و"طالع موضة"، و"عرض مستمر"، و"ظلموني"، و"مش قادر أنسى" و"قالوا عنك" و"أم الدنيا" و"قادرين نعملها"، وغيرها. 

وذلك يقي الشاعر الكبير صلاح جاهين صلاح جاه الفيديوهات الشهير يوتيوب موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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