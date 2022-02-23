مسئول إماراتى يشيد بالتطورات المتلاحقة وزيادة نسب النمو السنوية للاقتصاد المصرى

أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان الإماراتية المهندس عبدالله المويجعي بما يشهده الاقتصاد المصري من تطورات متلاحقة وزيادة في نسب النمو السنوية بما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الإماراتية لها نصيب وافر في الاقتصاد المصري في إطار عمق العلاقات وروابط الأخوة بين الإمارات ومصر.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن ذلك جاء خلال لقاء المويجعي، اليوم الأربعاء، مع وزير مفوض تجاري في القنصلية العامة لمصر في دبي والإمارات الشمالية أشرف حمدي، حيث بحثا التعاون الاقتصادي المشترك والفرص الاستثمارية المتاحة وفتح قنوات للشراكة وتبادل الصفقات والخبرات بين التجار ورجال الأعمال في البلدين.

وأكد المويجعي حرص غرفة عجمان على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الجانب المصري والسعي لفتح قنوات بين التجار ورجال الأعمال من عجمان ومصر؛ بهدف التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وتبادل الصفقات للمساهمة في نمو حجم التجارة بين البلدين، مشيرًا إلى أن مشاركة الغرفة في فعاليات معرض ومؤتمر مصر للبترول "EGYPS 2022" جاءت لأهميته ودوره في اكتشاف سوق الطاقة المصرية وكذلك التعرف على مستجدات سوق الطاقة الإقليمية والعالمية.

وأوضح المويجعي أن إمارة عجمان تمتاز بموقع جغرافي متوسط عزز من تنافسيتها في جذب الاستثمارات المباشرة، منوهًا بتزايد أعداد المستثمرين المصريين بشكل مستمر في إمارة عجمان بشكل خاص وفي منطقة عجمان الحرة على وجه الخصوص.

من جانبه، أشاد أشرف حمدي بتنوع اقتصاد إمارة عجمان وتوفير الجهات المعنية بيئة اقتصادية تتسم بسهولة ممارسة الأعمال، الأمر الذي انعكس على زيادة أعداد المستثمرين المصريين في الإمارة وزيادة حجم التبادل التجاري.

واستعرض حمدي عددًا من القطاعات التي تشهد نموًا متزايدًا في مصر لا سيما في ظل اهتمام الدولة المصرية بزيادة حجم الاستثمارات في قطاع الأمن الغذائي وقطاع الصناعة، الأمر الذي يتوافق مع توجهات دولة الإمارات، وبالتالي زيادة حجم التعاون والشراكة القائمة.