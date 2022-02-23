استمرار ارتفاع إصابات ووفيات «كورونا» في أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم الأربعاء ، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.



فعلى النطاق الآسيوي، في إيران، أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، تسجيل 15 ألفا و340 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 6 ملايين و998 ألفا و975 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 227 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 135 ألفا و726 حالة، حسبما ذكرت وكالة أنباء إرنا الإيرانية.

وأوضحت وزارة الصحة أن هناك 3 آلاف و984 شخصا من المصابين في حالة حرجة. وبلغ عدد المتعافين من الفيروس التاجي حتى الآن، 6 ملايين و561 ألفا و376 شخصا.



وفي سنغافورة، سجلت البلاد 20 ألفًا و 312 إصابة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 642 ألفًا و 605 مصابين والوفيات إلى 963 حالة عقب تسجيل 7 حالات وفاة على مدار أمس.



وفي بروناي سجلت السلطات الصحية 3285 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 44 ألفًا و 334 إصابة، كما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 61 حالة.



وفي سريلانكا، سجلت السلطات الصحية 31 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات 16 ألفًا و 86 حالة وفاة على مستوى البلاد منذ بدء تفشي الوباء حتى الآن.



وفي ميانمار، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 3 آلاف و563 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 572 ألفا و127 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، ست حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 19 ألفا و344 حالة، حسبما ذكرت صحيفة إيلفن ميانمار المحلية، وتعافى على مدار أمس، ألف و458 شخصا.



وفي بنجلاديش، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل ألف و298 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليون و938 ألفا و135 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، ست حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 28 ألفا و995 حالة.. حسبما ذكرت صحيفة بورثوم ألو البنغالية.

وتعافى على مدار أمس، 8 آلاف و72 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى مليون و779 ألفا و687 شخصا.



وفي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 60 ألفا و338 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 2 مليون و908 آلاف و19 إصابة.



وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 91 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 39 ألفا و719 حالة.. حسبما ذكرت صحيفة في إن إكسبرس الفيتنامية.



وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 27 ألفا و179 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 3 ملايين و273 ألفا و958 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 43 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 32 ألفا و433 حالة، حسبما ذكرت صحيفة «مالاي ميل» الماليزية.

وتعافى على مدار أمس، 19 ألفا و37 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 2 مليون و974 ألفا و441 شخصا.



وفي إندونيسيا، أعلنت فرقة العمل المعنية بأزمة كوفيد-19 عن تسجيل 61 ألفا و488 إصابة و227 حالة وفاة خلال 24 ساعة. وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى 5 ملايين و350 ألفا و902 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 147 ألفا و25 حالة وفاة.





في البرتغال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 13 آلاف و158 إصابة جديدة و28 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 3 مليون و219 ألفا و439 إصابة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 20 ألفا و922 حالة وفاة.



أما جارتها قبرص، أعلنت تسجيل 2167 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة ارتفع إلى أكثر من 300 ألف حالة. كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 828 حالة بعد تسجيل 3 حالات وفاة على مدار أمس.



وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 4388 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و 896 ألفًا و 575 إصابة، كما سجلت 52 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 15 ألفًا و 10 حالات.



وفي كرواتيا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 3 آلاف و774 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و47 ألفا و108 حالات إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 14 ألفا و942 حالة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء «هينا» الكرواتية.

وتعافى على مدار أمس، ألف و827 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى مليون و10 آلاف و720 شخصا.



وفي رومانيا، سجلت السلطات الصحية 11 ألفًا و 477 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، كما سجلت 119 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 62 ألفًا و 958 حالة وفاة.



وفي الدنمارك، سجلت السلطات الصحية 27 ألفا و473 إصابة و47 حالة وفاة خلال 24 ساعة، لترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة إلى مليونين و540 ألفا و738 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 4 آلاف و422 حالة وفاة.



وإفريقيًا، في كينيا، سجلت السلطات الصحية 45 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 322 ألفًا و 781 إصابة، كما بلغ إجمالي الوفيات 5638 حالة نظرا لعدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة على مدار أمس.