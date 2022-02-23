الأربعاء 23 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

إطلاق منصة حجز إلكترونى لزيارة معبدى أبوسمبل

اي فاينانس
اي فاينانس

انتهت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع شركة "إي أسواق مصر" التابعة لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، من تركيب وتشغيل منظومة البوابات الإلكترونية في منطقة معابد أبوسمبل، وإطلاق موقع حجز تذاكر المعابد عبر شبكة الإنترنت، والتى استخدمها السائحون لأول مرة فى حجز تذاكر احتفالية تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى.
ويعتبر الحجز الإلكتروني لتذاكر معبدى أبوسمبل هو ثالث نظام حجز إلكتروني تنتهى من تطويره شركة "إي أسواق مصر" بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، حيث تم إطلاق أول نظام حجز إلكترونى للمتحف القومي للحضارة المصرية فى مارس الماضى ثم إطلاق نظام حجز تذاكر المتحف المصري بالتحرير.
كما تستعد "إي أسواق مصر" لإطلاق نظم حجز التذاكر الإلكترونية لنحو 27 موقعًا أثريًا وسياحيًا آخر خلال الفترة المقبلة ويمكن أيضًا للسائحين والزوار الحجز الإلكترونى لتذاكر منطقة معابد أبوسمبل من خلال موقعها الخاص عبر الرابط التالى: https://egymonuments.com/abusimbel.
وسوف يسمح النظام الذي طورته شركة "إي أسواق مصر" للزائرين بحجز تذكرة إلكترونية عبر المنصة أو من خلال مكتب التذاكر الذي تم تجديده، كما تسمح المنصة بالسداد النقدى أو من خلال بطاقات الائتمان، ثم يتم إرسال التذكرة الإلكترونية المزودة "بالباركود" لاستخدامها عند البوابات الإلكترونية الجديدة المجهزة برمز الاستجابة السريع لمسح التذاكر ضوئيًا لتنظيم عمليات الدخول.
ومن جهته قال إسلام مأمون العضو المنتدب  لشركة "إي أسواق مصر"، إن أعمال الشركة فى المواقع الأثرية لم تقتصر على تركيب المعدات والأنظمة الحديثة فقط، بل يتم تجديد مكتب التذاكر نفسه، وتطوير النظام الكامل لشبكة حجز التذاكر عن بعد، وتدريب موظفي مكتب التذاكر على الآلات الحديثة، حيث توفير ماسحات ضوئية محمول لمسح التذاكر فى حالة وجود زحام على بوابات المسح الإلكتروني الثابتة.
وأضاف أن شركة "إي أسواق مصر" سوف تطلق تطبيق هاتف محمول للمواقع السياحية والأثرية لوزارة السياحة، على أن يشمل التطبيق عمليات الحجز والسداد الإلكتروني لتذاكر المزارات السياحية والأثرية، فضلًا عن تعريف السائح المصرى والأجنبى بالأنماط والفعاليات والمنتجات والمعالم والأنشطة السياحية والمناطق الأثرية والسياحية المتاحة للزيارة وفق مواقعها الأقرب وأسعار تذاكرها ومواعيد عملها.

وزارة السياحة والآثار إي أسواق مصر اي فاينانس تركيب وتشغيل منظومة البوابات الإلكترونية معابد أبوسمبل موقع حجز تذاكر المعابد احتفالية تعامد الشمس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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