«رجولة وجدعنة».. السيسى: «أنا بحب الصعايدة جدًا»

منح الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه طلاب الكلية الحربية صباح اليوم الأربعاء، طالبين من أبناء الصعيد نوطا عسكريًا.

ووجه الرئيس السيسي، خلال حواره مع طلاب الكلية الحربية رسالة لأهل الصعيد قائلا: «أنا بحب الصعايدة جدًا.. إحنا في الجيش شوفنا كل الناس ودائمًا النسبة الغالبة من الرجولة والأصالة والجدعنة والعزة كانوا الصعايدة.. والناس بتوع أسوان الأقصر طيبين أوي».

وأوضح خلال لقائه مع طلاب في الكلية الحربية، أن الدولة مستمرة في التنمية على مستوى الريف المصري من خلال مشروع «حياة كريمة»، وتوفير المياه والصرف الصحي، ولذلك يجب الحفاظ على الأراضي الزراعية.

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس السيسي إلى مقر "الكلية الحربية" صباح اليوم، حيث تفقد مقر الكلية الحربية رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.