إطلالات مبهرة للفنانين في حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة (صور)

انطلقت منذ قليل، فعاليات الدورة السادسة من مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، داخل احدي الفنادق النيلية بمحافظة أسوان.

وشارك في الحفل العديد من النجوم الفن الذين ظهروا بشكل مختلف وجذاب ومن ضمنهم شيري عادل وبسمة وريم البارودي وباسم سمرة ونيكولا معوض وآخرين.

كما ظهرت النجمة سوسن بدر، والتي حصلت على جائزة ايزيس عن مجمل أعمالها، بعدما قدمت عشرات الأعمال المدافعة عن المرأة.

وشارك في فعاليات الافتتاح كل من "بسمة، شيري عادل، سلوى محمد علي، سلوى خطاب، كاتيا الكعدي وزوجها، دينا، ريم البارودي، باسم سمرة، حمزة العلي، احمد فتحي، احمد حاتم، مجدي كامل، مها احمد، طارق عبد العزيز، رشا بن معاوية، سارة مسفر، نور الأمير، نورة المولد رغيد النهدي، ربى خفاجي، فاطمة الحازمي فراس سعيد ابراهيم عيسي، احمد مجدي، سوسن بدر، انعام محمد علي، وغيرهم”.

وأعلنت ادارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، أن المهرجان يحمل طابعًا شعبيًا يلمس نبض الشارع والجمهور المصري ممثلا في جمهور وشعب أسوان الأحب والأقرب لوجدان المهرجان وإدارته التي صنعت المهرجان من أجلهم .. وان المهرجان بهذا التوجه منذ انطلاقه يصدر عن وعي بالحس الشعبي وقيم وتقاليد شعب أسوان خصوصا والشعب المصري عامة .. وانه في هذا السياق لن يسمح باي تصرف يشوه هذه العلاقة العميقة.. وأننا ننطلق من ثوابت مصرية جماهيرية بالدرجة الأولى.

ويقام على هامش فعاليات الدورة السادسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة "سمبوزيوم المرأة والحياة الدولي"، بمشاركة 20 فنان من عدة دول ومنها مصر والكويت والعراق وفلسطين وقطر. ويهدف “السمبوزيوم” لإلقاء الضوء على المساحة المشتركة ما بين الفن التشكيلي والسينما من خلال المزج ما بين اللون والصورة بالإضافة إلى طبيعة المكان الذي يقام على أرضه مهرجان أسوان وهي المدينة التي جمعتنا بين التاريخ والحضارة والفن والطبيعة الساحرة.