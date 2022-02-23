لماذا تعاني بعض النساء من انقطاع الطمث مبكرًا؟

تعتبر مرحلة انقطاع الطمث من المراحل التي لابد أن تمر بها النساء، وفيها تتغير أشياء عدة سواء بجسد المرأة او بالنفسية والحالة المزاجية، فهو يحدث عند انتهاء دورات الحيض، فغالبا ما تبدء مرحلة الإنقطاع عند معظم النساء عندما يكون عمرهن بين 45 و55 سنة.

وهناك عدة عوامل يمكن أن تزيد من خطر إصابتك بانقطاع الطمث المبكر، ففي التقرير التالي يرصد الأطباء بموقع " onlymyhealth" الطبي.أسباب وعوامل الخطر لانقطاع الطمث المبكر عن النساء.

أسباب حدوث انقطاع الطمث المبكر عند النساء:

أكد الأطباء، أن علم الوراثة له دور كبير في الإصابة بهذه الحالة، فإذا وصل أحد أفراد عائلتك إلى سن اليأس مبكرًا قد تكون عرضه لهذه المشكلة.

كما أن الأمراض المرتبطة بجهاز المناعة مثل التهاب المفاصل الروماتويدي ، فيروس نقص المناعة البشرية ، يساهم في زيادة فرص الإصابة بانقطاع الطمث المبكر.

أشار الأطباء، ان النساء المدخنات المزمنات معرضات لخطر أكبر من أولئك الذين لا يدخنون، بالإضافة إلى النساء اللاوتي يخضعن للعلاج الكيميائي بسبب السرطان.

أعراض انقطاع الطمث المبكر:

تتشابه أعراض انقطاع الطمث المبكر مع انقطاع الطمث الطبيعي ، والتي تشمل، فترات غير منتظمة من الدورة الشهرية، بالإضافة إلى الهبات الساخنة، وهي عندما تشعر بدفء مفاجئ ينتشر في جميع أنحاء الجسم، جفاف المهبل، فقدان السيطرة على المثانة، تقلب المزاج والاكتئاب الخفيف، الصداع وانخفاض الدافع الجنسي وصعوبة الحمل.

مخاطر انقطاع الطمث المبكر

قد تعاني المرأة من عدة مشاكل صحية عندما تصل إلى سن اليأس مبكرًا، تشمل زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام، اضطرابات المزاج، الاختلالات الجنسية، زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب واللثة.

نوه الأطباء، إذا كنت تعانين من أعراض مبكرة مرتبطة بانقطاع الطمث ، فعليك استشارة طبيب أمراض النساء الخاص بك، فلن يساعدك فقط على إدارة الموقف بشكل أفضل، ولكنه قد يساعدك أيضًا في آثار انقطاع الطمث المبكر.

كما أشار الأطباء، إلى أنه لا توجد طريقة لمنع انقطاع الطمث المبكر، ومع ذلك يجب على النساء المعرضات وراثيا له الإقلاع عن التدخين وتبني أسلوب حياة صحي، مع ضرورة تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم وممارسة الرياضة بشكل كافٍ.