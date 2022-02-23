الإمارات والبرلمان الأوروبي يبحثان علاقات التعاون والشراكة

بحث رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش، اليوم الأربعاء في أبوظبي، مع رئيس مجموعة أصدقاء الإمارات في البرلمان الأوروبي أنطونيو لوبيز والوفد المرافق له، علاقات التعاون والشراكة القائمة بين الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي لاسيما علاقات التعاون البرلمانية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية.



وأدان الجانبان - خلال اللقاء، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) - الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي على المدنيين ومنشآت حيوية في الإمارات، مؤكدين ضرورة السعي لإيجاد الحلول السلمية للصراعات والأزمات التي تشهدها المنطقة والعالم، واحترام مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها محاربة الإرهاب، وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام.



ودعا غباش، البرلمان الأوروبي إلى إدانة هجمات الحوثيين على المواقع المدنية في بلاده، وأن يكون له دور بارز في هذا الشأن، والتأكيد على تطبيق قراري مجلس الأمن 2261، و 2231 والحد من تدفق الأسلحة من دول خارجية، وأن يكون هناك موقف دولي حازم لتصنيف هذه الجماعة كجماعة إرهابية.



وأكد غباش أن مذكرة التفاهم المبرمة بين المجلس الوطني الاتحادي ومجموعة الصداقة البرلمانية الإماراتية الأوروبية، تتيح المزيد من التعاون المثمر والتشاور بما يعزز من المصالح المتبادلة وتنامي العلاقات المشتركة البرلمانية والسياسية والاقتصادية والثقافية، مثمنا المشاركة الفعالة للدول الأوروبية في معرض إكسبو دبي 2020.



بدروه، أكد لوبيز أهمية الزيارة لتبادل وجهات النظر بين ممثلي المؤسسات البرلمانية ودورهم التشريعي في دعم توجهات الدول، مشيرا إلى اهتمامه بتعزيز العلاقات مع الإمارات في شتى المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، حيث تعد من أكبر الشركاء الاستراتيجيين لدول الاتحاد وتوجد علاقات تعاون وشراكة كبيرة بين هذه الدول.



وأشاد بالتطور الذي تشهده الإمارات وبتجربتها التنموية في الطاقة والفضاء وفي جميع المجالات لاسيما على صعيد العمل البرلماني ومشاركة المرأة في عضوية المجلس بنسبة 50%.