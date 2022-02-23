الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة 12 متهما بالاتجار في الآثار بالشرقية للغد

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوى ويحيى عادل صادق وشادى المهدى عبد الرحمن وأمانة سر نبيل شكرى تأجيل محاكمة  12 من تجار الآثار إلى الغد الخميس 24 فبراير للمرافعة.

تعود أحداث القضية إلى العام الماضي حيث  تلقى اللواء مدير أمن الشرقية معلومات تفيد تكوين 12 شخصا تشكيلا عصابيا للتنقيب عن الآثار والاتجار بها فأكدت التحريات التى أشرف عليها اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية صحة تلك المعلومات وأنهم يعتزمون تهريب قطع أثرية ترجع للعصرين اليونانى والرومانى. 

كما توصلت التحريات إلى شروعهم في قتل ٤ أشخاص بأن استدرجوهم إلى الأراضي الزراعية وتعدوا عليهم بأسلحة نارية لوجود خلافات على القطع الأثرية، تم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق بإشراف المستشار محمد الجمل المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية والتى قدمتهم لمحكمة الجنايات والتى أصدرت قرارها المتقدم.

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وائل لطفي

النخبة والناس

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