الأربعاء 23 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس نقاش شوه وجه طالب بماء النار فى الشرقية

حبس
حبس

قررت نيابة ديرب نجم بالشرقية حبس نقاش 4 أيام على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامه بإصابة طالب بحروق من الدرجة الثانية بالوجه والرقبة، عقب سكب المتهم مياه نار عليه انتقاما منه بسبب خلافات سابقة. 

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزى بوصول" شعيب ال م" 17عاما طالب بالتعليم الثانوي التجاري مقيم دائرة مركز ديرب، مصابا بحروق من الدرجة الثانية بالوجه والرقبة وتم تحويله لمستشفى ههيا للحروق.

وبالفحص تبين ارتكاب "أحمد م" 17عاما نقاش الواقعة وسكب مياه نار على وجه المتهم أثناء تواجده بكافيه، إثر خلافات بينهما منذ 7 أشهر قام على إثرها المجني عليه بإصابة المتهم في وجهه بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهما سببها معاكسة فتاة.

وبعد إجراء المتهم جراحة تجميل بالوجه قرر الانتقام من الطالب وما إن شاهده جالسا بكافيه سكب مياه نار عليه وفرا هاربا وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة ديرب نجم من ضبط المتهم ويعمل نقاش وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3506جنح مركز ديرب نجم لسنة 2022.

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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