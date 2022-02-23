تأجيل محاكمة سفير سابق بتهمة إهدار 130 ألف دولار لجلسة 23 مارس

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار مجدي عبد الباري وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان وحسين عبد الرؤوف نظمي، وأمانة سر رجب شعبان رجب ومحمد علاء الدين فرج تأجيل محاكمة سفير سابق بتهمة إهدار المال العام مع إخلاء سبيله لجلسة 23 مارس المقبل.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم أ.. م. ن، 47 عاما، وزير مفوض بوزارة الخارجية ورئيس البعثة الدبلوماسية السابق بدولة تشاد، في غضون الفترة من فبراير 2017 وحتى يونيو 2018 بدائرة مصر الجديدة بصفته موظفا عاما، استولى بغير حق وبنية التملك على مال مملوك لإحدى الجهات العامة، بأن استولى على مبلغ 130،387،85 دولار أمريكي والمملوكة لجهة عمله، وكان ذلك بأن قدم لجهة عمله فواتير مزورة منسوب صدورها لأحد الفنادق مثبت بها على خلاف الحقيقة قيم أعلى من قيمتها الحقيقية نظير إقامته فيه، وتمكن بتلك الحيلة من الاستيلاء لنفسه على الفارق بينهما.