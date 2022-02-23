الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تامر حسنى وهنا الزاهد فى الحى الشعبى لتصوير مشاهد «بحبك»

تامر حسني وهنا الزاهد
تامر حسني وهنا الزاهد

يواصل الفنان تامر حسني تصوير مشاهد فيلم “بحبك”، للانتهاء من مشاهده قبل حلول الشهر الكريم استعدادًا لطرحه بموسم عيد الفطر 2022.

وأكدت مصادر من داخل فريق عمل الفيلم لـ«الدستور»، أن صناع فيلم “بحبك” يباشرون تصوير مشاهد العمل داخل الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي منذ يومين، وتجمع المشاهد بين تامر حسني ومدحت تيخا وهنا الزاهد.

ويقدم مدحت تيخة خلال أحداث الفيلم  شخصية الصديق المقرب للنجم تامر حسنى بطريقة مختلفة عما قدمها من قبل، ويراهن تيخة على الشخصية التي يلعبها ضمن أحداث الفيلم، لما تحتويه الشخصية من أداء مختلف وجديد على جمهوره لأول مرة.

فيلم “بحبك”

بطولة كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: الميجا ستار النجم تامر حسنى، هنا الزاهد، مدحت إسماعيل، حمدى الميرغنى وغيرهم من النجوم الذين يتم التعاقد معهم خلال الفترة الجارية وسيتم الإعلان عنهم قريبا. 

ونشر تامر حسني، صورًا من كواليس فيلمه الجديد "بحبك"، الذى يجمعه مع هنا الزاهد، والذي يأتي بعد التجربة الناجحة لفيلم "مش أنا".

وعلق تامر حسني على الصور، قائلا: “مساء الهنا على أغلى ناس على قلبي أنا، دي صور من أول يومين تصوير لفيلمنا الجديد (بحبك)، طبعًا فيه ناس هتقرا اسم الفيلم بحبِك وناس هتقراه بحبَك، دا طبعاً مقصود عشان في دراما الفيلم هنبحث طول الوقت عن مدى صدق كلمة بحبِك من الرجل  للأنثى وبحبَك من الأنثى للرجل في أحداث فعلاً محيرة جداً”.

هنا الزاهد تامر حسني الحي الشعبي مدحت تيخا الزاهد فيلم بحبك

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وائل لطفي

النخبة والناس

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