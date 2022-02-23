تداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط

تداولت أرصفة ميناء دمياط، اليوم الأربعاء، 28 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط خلال 24 ساعة مضت، منها ناقلة الغاز المسال (GASLOG SAVANNAH)، والتى ترفع علم بريطانيا و يبلغ طولها 285 مترا وبعرض 43 مترا، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 60 ألف طن من الغاز المسال.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19250 طنا تشمل: 11300 طن فوسفات و5500 طن يوريا و2450 طن كلينكر.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53773 طنا تشمل: 3500 طن قمح و 23625 طن حديد و 2198 طن فول و1940 طن خردة و1612 طن خشب زان و4398 طن أبلاكاش و16500 طن ذرة.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 416 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات «بطاطس وفاصوليا وخس وخضار مجمد مشكل»، وحاصلات زراعية «أعشاب وقطن وكراوية وريحان وسمسم وليمون»، و فواكه «برتقال وجريب فروت وفراولة»، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وقطر وسلوفينيا وروسيا وسنغافورة والهند وباكستان وكرواتيا والصين وأمريكا ومالطا وفيتنام وهولندا وألمانيا وبنجلاديش وهونج كونج.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 382 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1031 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 143779 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 104345 طنا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2652 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وشبرا، و1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4869 شاحنة.