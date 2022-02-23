دقلو يصل موسكو للقاء مسئولى الحكومة وبحث العلاقات «الروسية - السودانية»

وصل نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد قوات الدعم السريع السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم، إلى موسكو في زيارة رسمية بدعوة من الحكومة الروسية.

وبحسب بيان لقوات الدعم السريع السوداني، الأربعاء، أن الوفد السوداني يتكون من وزير المالية الدكتور خليل ابراهيم، ووزير الزراعة والغابات أبوبكر عمر البشرى، ووزير الطاقة النفط محمد عبدالله محمود، ووزير المعادن محمد بشير عبدالله، ووكيل وزارة الخارجية المكلف السفير نادر يوسف الطيب، ورئيس اتحاد الغرف التجارية نادر الهلالي.

وتأتي زيارة نائب رئيس مجلس السيادة والوفد المرافق له إلى روسيا لبحث مسار العلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين في المجالات كافة، وفق البيان.

ومن المقرر أن يجري دقلو مباحثات مع عدد من المسئولين في الحكومة الروسية.

واصطف عدد من المواطنين الروس وبعض أعضاء الجالية السودانية أمام صالة وصول مطار فنوكفا يحملون الأعلام السودانية والروسية؛ ترحيبًا بمقدم نائب رئيس مجلس السيادة والوفد.

سلمى عبدالجبار تلتقى قيادات مسار الوسط

والتقت عضو مجلس السيادة الانتقالي سلمى عبدالجبار المبارك بالقصر الجمهوري اليوم، قيادات مسار الوسط بولاياته الثلاث الجزيرة وسنار والنيل الأبيض، برئاسة التوم هجو رئيس المسار وتطرق اللقاء إلى القضايا الأساسية التى تهم مواطني الإقليم الأوسط.

وأبان التوم هجو، في تصريح صحافي، أن الوسط ظل يدعم اقتصاد السودان منذ الاستقلال وأن قياداته لم تلجأ إلى الإغلاق بوصفها قيادة توافقية ووطنية.

وأكد أن أهل الوسط لديهم قضايا حقيقية لاسيما تلك المتعلقة بالموسم الزراعي، حيث لم يتم تحديد السعر التركيزي للقمح للمزارعين حتى الآن، مشيرًا إلى الخسائر التي تعرض لها المزارعون جراء التكاليف الباهظة لشراء السماد التي تم دفعها لشركة زبيدة بجانب بعض الإشكالات الأخرى.

وأضاف هجو أن اللقاء تطرق لرعاية مواقع ودور سنار عاصمة الثقافة الإسلامية، والتي تعرضت لإهمال كبير، مبيناً أنه تم الاتفاق على عقد لقاءات لقيادات المسار مع عضو مجلس السيادة الانتقالي سلمى عبدالجبار، لكل ولاية على حدى، وذلك لبحث القضايا التي تهم كل ولاية.