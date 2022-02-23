الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«أسوان الدولى للأفلام» يستضيف العرض الأول لفيلم «أرواح عابرة» (فيديو)

صوره
صوره

https://vimeo.com/522407575

ينافس الفيلم الوثائقي “أرواح عابرة” للمخرجة عايدة شليفر الحسني في الدورة السادسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، والذي يُقام خلال الفترة ما بين 23 وحتى 28 فبراير الجاري، حيث يحظى بعرضه الأول في العالم العربي.

قصة إبادة جماعية 

ويحكي الفيلم الوثائقي أرواح عابرة قصّة إبادة جماعية مجهولة حدثت عام 1915 لحوالي 3 ملايين مسيحي على يد الإمبراطورية العثمانية، فيتتبع الفيلم أسرار هذه المذبحة بمساعدة شهود حاليين ليربطها بالحاضر. لنكتشف أن النزاعات الحالية هو استمرار مأساوي لهذه المذبحة.

ويقوم ببطولة الفيلم شخصيات حقيقية ممن تأثروا بهذه المذبحة مثل عايدة شيمون، والتي غادرت العراق إلى الأردن وفي انتظار طلب اللجوء، وزيو رهاوي، يعقوب بقشو مالك، جورجيس شابو افرام، ساد بي جالي سيد وهم شخصيات عاصروا ونجوا من هذه المذبحة.

المخرجة عايدة شليفر 

وُلدت في بغداد من أم لبنانية وأب عراقي، انتقلت للعيش في أوروبا وهي في سن العشرين، حيث درست الفن والتصميم الإعلامي في مدينة زيورخ، وفي 2003، أكملت عايدة دراسات متقدمة في الإخراج السينمائي في أكاديمية الفنون بالقاهرة.

ويعرض فيلم أرواح عابرة في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، يوم الأحد الموافق 27 فبراير، في تمام الساعة الـ3 عصرًا بالقاعة الكبرى بفندق توليب

تكريم إنعام محمد على

وكرم المهرجان في نسخته الحالية المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي، تقديرا لمشوارها الإبداعي الطويل ودورها البارز في دعم قضايا المرأة والتعبير عنها على الشاشة، بالإضافة إلى منح الصومالية هيباق عثمان، مؤسسة حركة كرامة لإنهاء العنف ضد المرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جائزة نوت للإنجاز في مجال قضايا المرأة، والممثلة والمخرجة الفرنسية مارلين كانتو، تقديرا لمشوارها السينمائي الطويل الذي قدمت خلاله عدداً كبيراً من الأفلام التي نالت عن بعضها جوائز مهمة أبرزها جائزة سيزار كأفضل فيلم قصير عام 2007. الرومانية كريستينا فلوتور رئيسة لجنة تحكيم الفيلم الطويل ومجدي أحمد علي أفلام الاتحاد الأوروبي وإبراهيم عيسى للمسابقة المصرية.

ويحتوي مهرجان أسوان لسينما المرأة على أكثر من قسم فني يعرض كل منهم أعمالا سينمائية من كافة دول العالم، حيث سيكون هناك قسمًا لسينما الافلام الروائية الطويلة وتترأس لجنة تحكيمه النجمة الرومانية كريستينا فلوتور، الحائزة على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان السينمائي عام 2012 وتضم في عضويتها كلا من الممثلة والمخرجة الفرنسية مارلين كانتو والمصرية بسمة، والمؤلفة والمخرجة والمنتجة رحماتو كيتا مؤسسة المركز الوطني للسينما في النيجر، إلي جانب الناقدة والمبرمجة الألمانية إنجريد بيرباوم .

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وائل لطفي

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