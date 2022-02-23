الأربعاء 23 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اتحاد الكرة يعلن نقل مباريات الاتحاد السكندرى لبرج العرب

الاتحاد السكندرى
الاتحاد السكندرى

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، نقل مباريات فريق الاتحاد السكندري، في الدوري الممتاز حتى نهاية الدور الأول من الموسم الجاري 2021-2022، باستاد برج العرب بدلًا من استاد الإسكندرية.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز السابع في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة.

ويأتي جدول المباريات كالتالي:

- الاتحاد السكندري مع طلائع الجيش يوم الإثنين 28-2 في الخامسة والنصف عصرًا باستاد الجيش.

- الاتحاد مع الإسماعيلي يوم الأربعاء 16-3 في الخامسة والنصف باستاد الجيش.

-  الاتحاد مع غزل المحلة يوم السبت 30-4  في الخامسة والنصف باستاد الجيش.

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

ردًا على حمو بيكا.. هانى شاكر: أى ادعاء ضد أعضاء المجلس مكانها النيابة

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى

تنبيه عاجل من «التعليم» لطلاب الدبلومات الفنية قبل الامتحانات

حاجة تشرّف.. الرئيس السيسى يلتقط صورة تذكارية مع طالبات الكلية الحربية

طالبة لـ السيسى فى الكلية الحربية: أنا من بيت بسيط ووجودى هنا حلم (فيديو)

إزالة كيس دموى من مبيض مريضة بمستشفى إيزيس بالأقصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

هشام عشماوى.. نسخة ألمانية!

رانيا عبد الرؤوف

البحث عن علا وتفكيك الصورة النمطية عن المرأة

وجيه أمين عبدالعزيز

قصور على "الرمال البيضاء"!!

حسين دعسة

الغزو الروسي لأوكرانيا.. ماذا بعد؟

ماجد حبته

مراجعة النظراء.. مصر وإفريقيا

إبراهيم داود

عن الآثار الجانبية

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

اختر معركتك بحكمة

لواء. محسن الفحام

وزارة الداخلية واستراتيجية حقوق الإنسان

صور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

محطة تل أبيب

المزيد

«إرسال مساعدات إنسانية».. إسرائيل تعلن موقفها من «أزمة أوكرانيا»

جانتس: حزب الله اللبناني سيدفع ثمنًا باهظًا لعدوانه الأخير ضد إسرائيل

جانتس: نحتاج لإعداد قدرات هجومية ضد إيران حال انتهاكها لاتفاق مستقبلى