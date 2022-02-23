اتحاد الكرة يعلن نقل مباريات الاتحاد السكندرى لبرج العرب

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، نقل مباريات فريق الاتحاد السكندري، في الدوري الممتاز حتى نهاية الدور الأول من الموسم الجاري 2021-2022، باستاد برج العرب بدلًا من استاد الإسكندرية.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز السابع في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة.

ويأتي جدول المباريات كالتالي:

- الاتحاد السكندري مع طلائع الجيش يوم الإثنين 28-2 في الخامسة والنصف عصرًا باستاد الجيش.

- الاتحاد مع الإسماعيلي يوم الأربعاء 16-3 في الخامسة والنصف باستاد الجيش.

- الاتحاد مع غزل المحلة يوم السبت 30-4 في الخامسة والنصف باستاد الجيش.