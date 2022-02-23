50 مليون مشاهدة لأغنية حماقى «لا ملامة» على يوتيوب (فيديو)

احتفل الموسيقار والملحن محمد رحيم بنجاح أغنية “لا ملامة”، والتي تعاون فيها مع النجم محمد حماقي ضمن أغنيات ألبومه الغنائي الجديد “يا فاتني”، والذي طرح خلال موسم الصيف الماضي.

وحققت أغنية “لا ملامة” نسبة مشاهدة كبيرة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وتخطت الـ50 مليون مشاهدة، ونشر محمد رحيم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لينك الأغنية وعلق عليها قائلا: “لا ملامه تتخطى 50 مليون نسبة مشاهدة مبروك الفنان محمد حماقي وكل فريق العمل تامر حسين تميم محمد رحيم والشكر الكبير للجمهور اللى دايما بيدعمنا وبيشجعنا والحمدلله أولا وأخيرا".

صناع أغنية لا ملامة

أغنية “لا ملامة” تعاون فيها محمد حماقي مع كل من الشاعر الغنائي تامر حسين، والملحن محمد رحيم، والموزع الموسيقي تميم، وعازف الجيتار مصطفى اصلان وعازف القانون ماجد سرور وعازف الناى احمد خيرى، وعازف الاكورديون وائل النجار، وعازف العود إسلام الاباتى وعازف الكمانجة حسن سعيد.

كلمات أغنية “لا ملامة”

لا ملامة ع اللي حبه لا ملامة

ده اللي ساب في القلب يجي مائة علامة

مش طبيعي لو ظهر بتقوم قيامة

من أول مقابلة سحر عينه ناداني

بالطريقة شد قلبي بالطريقة

مُت فيه سلمت من أول دقيقة

وأعمل إيه كان لازم أضعف في الحقيقة

دي عيون ثبتوني نص ساعة في مكاني

عودت عيني

على الضحكة دي

وأنا زاد حنيني

المرة دي

يوهم يا عيني

لا مش عادي

بحلم يكون جنبي ومعايا

حبيبي حبيبي حبيبي

حبيبي حبيبي حبيبي

على كيفه يعمل اللي على كيفه

في الجمال ده مطلع القمر وصيفه

يا حرام جاله يكسر مجاديفه

ما اللي بيجي في سكته ده راح بالسلامة

عن جماله كلموني عن جماله

ده اللي شاف الجنة غير اللي اتحكاله

ده اكتشاف لفيت عليه الكون بحاله

نفسي بس أقرب ولا أطول ابتسامة

عودت عيني

على الضحكة دي

وأنا زاد حنيني

المرة دي

يوهم يا عيني

لا مش عادي

بحلم يكون جنبي ومعايا

حبيبي حبيبي حبيبي

حبيبي حبيبي حبيبي

حبيبي حبيبي حبيبي

حبيبي حبيبي حبيبي

حبيبي حبيبي حبيبي