«دمياط الجديدة» تعلن تنفيذ المسطحات الخضراء لمشروع دار مصر

أعلن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة تنفيذ أعمال شبكات الري وصيانة المسطحات الخضراء، وما عليها من مزروعات بمشروع دار مصر بموقعه الأول والثاني بالمجاورات رقم 31 و34 من خلال مناقصة عامة للشركات المقاولات المتخصصة المقيدة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

تفاصيل تنفيذ المناقصة

قال منيع إنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد 299 جنيهًا ويقدم العطاء بمَظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني، والآخر للعرض المالي باسم رئيس الجهاز في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية.

أضاف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي قدره بنحو 40 ألف جنيه، ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن جلسة الاستفسارات تعقد الأحد الموافق 6 مارس 2022 بمقر الجهاز، بينما ستعقد جلسة فتح المظاريف الفنية الخميس 31 مارس 2022 بمقر الجهاز الساعة 12 ظهرًا، لافتًا إلى أن الفئة المناسبة للتنصف لشركات المقاولات الفئة الأولى المتخصصة لأعمال صيانة المسطحات الخضراء أو الفئة السادسة المتخصصة في أشغال العامة ومحطات الري.

وتابع علاء منيع أنه سيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق، لافتًا إلى أن تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية التى ظلت تعمل بها الحكومة منذ 19 عامًا على أن يعمل بقانون الجديد بعد 30 سنة من تاريخ نشره، وأن يصدره وزير المالية اللائحة التنفيذية خلال 6 شهور من تاريخ العمل به.

وتنص المادة 78 لجميع الجهات التى يطبق عليها القانون أن تتعاقد بينها بالاتفاق المباشر بواسطة السلطة المختصة بكل منها دون القيد بالإجراءات والحدود المالية المذكورة، كما يجوز أن تنوب عن بعضها مباشر إجراءات التعاقد في معنية كما تسري هذه المادة على الهيئة العربية للتصنيع والهيئة العامة للإنتاج الحربي، كما يجوز لأي منها إسناد التعاقدات المبرمة إلى أي من وحداتها التابعة.