حاجة تشرّف.. الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع طالبات الكلية الحربية

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بطالبات الكلية الحربية، خلال قيامه بجولة تفقدية فجر اليوم لمقر الكلية الحربية رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

والتقط الرئيس عبدالفتاح السيسي، صورة تذكارية مع الطالبات وذلك بعد الاستماع لكلماتهن وتشجيعهن على الانضمام للقوات المسلحة.

ووجه لهن الشكر لنجاحهن واجتيازهن الاختبارات وتمنى لهن التوفيق قائلًا: “دي حاجة تشرفنا وتشرف كل بيت وكل ست”.