السيسى لطلبة الكلية الحربية: مصر فى رقبة كل واحد فيكم

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، طلبة الكلية الحربية، على دخولهم القوات المسلحة، متمنيًا لهم كل التوفيق.

وقال الرئيس السيسي في كلمته لطلاب الكلية الحربية: "نحن أمام رجال تتحمل مسئولية أكبر، أنتم الأمل والمستقبل، أنتم من ستتحملون مسئولية الحفاظ على الدولة المصرية".

وأردف السيسي: "كل شاب في القوات المسلحة بقى في رقبته مصر ومستعد يقدم لغاية حياته عشان يحافظ عليها، حاجة عظيمة ونبيلة، يتطلب مننا كلنا عملًا دؤوبًا جدًا وجهدًا كبيرًا لا ينتهي، وجهدًا من 5 صباحًا حتى 10 مساءً".