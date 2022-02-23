الأربعاء 23 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

السيسى لطلبة الكلية الحربية: مصر فى رقبة كل واحد فيكم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، طلبة الكلية الحربية، على دخولهم القوات المسلحة، متمنيًا لهم كل التوفيق.

وقال الرئيس السيسي في كلمته لطلاب الكلية الحربية: "نحن أمام رجال تتحمل مسئولية أكبر، أنتم الأمل والمستقبل، أنتم من ستتحملون مسئولية الحفاظ على الدولة المصرية".

وأردف السيسي: "كل شاب في القوات المسلحة بقى في رقبته مصر ومستعد يقدم لغاية حياته عشان يحافظ عليها، حاجة عظيمة ونبيلة، يتطلب مننا كلنا عملًا دؤوبًا جدًا وجهدًا كبيرًا لا ينتهي، وجهدًا من 5 صباحًا حتى 10 مساءً".

 

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وائل لطفي

لنا إصلاحنا ولهم غبارهم

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