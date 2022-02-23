طالبة لـ السيسى فى الكلية الحربية: أنا من بيت بسيط ووجودى هنا حلم (فيديو)

قالت إحدى طالبات الكلية الحربية، للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تفقده الكلية الحربية، إنها كتجربة جديدة عليها كانت خائفة في البداية ولكنها عندما شاهدت زملاءها بالكلية تشجعت وأعطاها فرصة لخوض هذه التجربة التي وصفتها بالمميزة.

وقالت طالبة أخرى للرئيس خلال تفقده طلبة الكلية الحربية اليوم: "أنا من بيت مصري بسيط جدًا وأن أكون هنا كان خيالا ووجودي كان حلما وخرافة ولكنها حصلت إن حد يكن حد بسيط ويدخل ويكون ضابط في القوات المسلحة، وشكرًا لحضرتك أن أعطتنا الفرصة وأصبحت الفرصة متاحة للجميع".

ووجه الرئيس لهن الشكر لنجاحهن واجتيازهن الاختبارات وتمنى لهن التوفيق، مؤكدًا أن هذا شرف لهن ولكل فتاة.