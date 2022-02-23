محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة ويتابع نسب الإنجاز

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم الأربعاء، مشاريع المبادرة الرئاسية حياة كريمة بزفتي، من خلال زيارة مواقع العمل بكل من (نهطاي، سنباط، حانوت وشبراملس)؛ للوقوف على نسب الإنجاز والتحديات للإسراع من وتيرة العمل ونهو الأعمال في الوقت المحدد، بحضور نجوى العشيري السكرتير العام المساعد وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

بدأت الجولة بتفقد مدرسة طلبة السايح، والتي تشهد أعمال تركيب الإنترلوك ونهو تنجيل الملعب، حيث وجه المحافظ بعمل صفايات مياه على جانب الملعب.

كما تفقد المحافظ أعمال إحلال التربة تمهيداً لرصف طريق نهطاي بطول ٢ كيلو، وعرض ١٢مترا والممتد من طريق زفتى- السنطة حتى المجمع الخدمي.

وخلال جولته بمدرسة نهطاي الإعدادية الجديدة تابع المحافظ الأعمال الجارية لرفع كفاءة المدرسة، وكذلك الأعمال الجارية بمجمع الخدمات بنهطاي والذي يشهد أعمال تركيب الكهرباء، الزجاج وأعمال التشطيبات النهائية، كما تابع المحافظ الأعمال بمجمع الخدمات الزراعية بنهطاي موجهاً بعمل منزل للمعاقين بمدخل المجمع وسرعة نهو أعمال التشطيبات النهائية.

وفي ذات السياق تفقد المحافظ الأعمال الجارية بوحدة طب الأسرة بنهطاي، واختتمت الجولة في نهطاي بتفقد أعمال تبطين ترعة قائم نهطاي وترعة الخضراوية التي تم الانتهاء من تبطين ٢٨٥٠ متر منها.

وفي حانوت تفقد المحافظ الأعمال الجارية بمجمع الخدمات الحكومية، المجمع الزراعي البيطري، وحدة طب الأسرة حيث يتم أعمال صب الطبقة الخرسانية للدور الثاني.

وخلال جولته بسنباط، تفقد المحافظ مجمع الخدمات الحكومية، وحدة طب الأسرة، مدرسة سنباط الثانوية التجارية، مدرسة سنباط الإعدادية بنين، مجمع الخدمات الزراعية.

واختتم المحافظ جولته بتفقد قرية شبراملس، حيث تابع المحافظ تقدم الأعمال في وحدة طب الأسرة، مركز الشباب، نقطة الشرطة، المجمع الزراعي، المدرسة التجريبي محطة رفع شبرا ملس ومحطة المياه حيث وجه بسرعة نهو الأعمال بالمحطة.