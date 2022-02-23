الأربعاء 23 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 43 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية فى البحيرة

الحملة
الحملة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

في سياق متصل، نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة تحت إشراف مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينية مكثفة على الأسواق والمخابز بمراكز "إدكو- أبو المطامير - كوم حمادة  والنوبارية" تم ضبط ٤٣ عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية.

كما تم تحرير ٣ محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، وتم ضبط ١٥ كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، و٤ محاضر عدم إعلان عن الاسعار بدائرة مركز شرطة ابو المطامير.

كما تم المرور على مركز ومدينة ادكو وتم ضبط أحد موزعي الغاز المخصص للاستعمال المنزلي وذلك لبيعها بسعر أزيد من السعر الرسمي، وتحرير محضرين لمخبزين قاموا بانتاج خبز ناقص الوزن،و محضر لمخبز قام  بإنتاج خبز غير مطابق، ومحضر عدم إعلان عن الاسعار لمحل مبيدات زراعية

وقامت الحملة بالمرور على مركز ومدينة كوم حماده تم ضبط مصنع لإنتاج الاكواب الورقية بدون ترخيص وتم التحفظ علي ١٠٠ ألف كوباية ورق، وتم تحرير ٨ محاضر عدم إعلان عن الاسعار لأنشطة تجارية مختلفة، وتم تحرير ٤ محاضر عرض لحوم مكشوفة مما يعرضها لتلوث والاتربة.

كما قامت الحملة بالمرور على مدينة النوبارية تم تحرير :٣ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرين عدم نظافة أدوات العجين، ومحضر نقص وزن بمقدار ١١جراما فى الرغيف الواحد.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات وجار تحرير المحاضر اللازمة حيال المواطنين المخالفين للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم .

البحيرة مباحث التموين محافظ البحيرة كوم حمادة التجارة الداخلية مجهولة

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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