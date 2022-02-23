إزالة كيس دموى من مبيض مريضة بمستشفى إيزيس بالأقصر

أعلنت الرعاية الصحية بالأقصر، نجاح الفريق الطبي بمستشفى إيزيس التخصصي من تخفيف معاناة سيدة تعاني من وجود كيس دموي على المبيض يسبب لها ألم شديد بالبطن.

وقالت هيئة الرعاية الصحية، إنه بعد إجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل اللازمة تم تحضير المَريضة للعمليات بعد حجز الدم الكافي والبلازما، ومن ثم تم دخولها للعمليات، وتبين وجود كيس دموي على المبيض، والتهاب مزمن بالزائدة الدودية مع التصاق الزائدة بالمبيض وإزالة الكيس والزائدة الدودية، وفك الالتصاقات.

أشارت الهيئة إلى أنه تم حجز المريضة بقسم النساء والتوليد بالمستشفى لاستكمال العلاج، وتم خروجها من المستشفى وهي بصحة جيدة، لافتة إلى أنه العملية أجريت بتكلفة ٣٠٠جنيه، فقط، كنسبة مساهمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل سددتها المريضة.

وأعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية اعتماد 4 منشآت صحية تابعين للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، مشيرة إلى أن المنشآت التي تم اعتمادها تقدم كافة خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، وذلك بعد اجتيازهم معايير الاعتماد القومية، والمعترف بها على المستوى الدولي من منظمة الإسكوا العالمية.

أوضحت الهيئة، في بيانها، أن المنشآت الأربع التي تم اعتمادها شملت وحدات صحة أسرة "عثمان بن عفان، المناخ (٢)، بورفؤاد ثانِ"، إضافة إلى "مركز طب أسرة الجوهرة" ببورسعيد، وذلك لمدة عامين وفقًا لمعايير الاعتماد القومية طبقًا للنسخة المحدثة لمعايير اعتماد المستشفيات GAHAR2021 والمعتمدة دوليًا.