الأربعاء 23 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الرعاية الصحية» تعلن نجاح قسطرة تشخيصية وتركيب 3 دعامات لمريض

جريدة الدستور

أعلنت هيئة الرعاية الصحية نجاح جديد للفريق الطبي بقسم القلب والقسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصي بإسنا في إجراء قسطرة تشخيصية، وتركيب 3 دعامات لمريض يعاني من تمزق بالشّريان الأيمن. 

وقالت هيئة الرعاية الصحية، إن المريض حضر وهو يعاني من آلام حاد بالصدر إلى عيادة القلب بمستشفى طيبة التخصصي بإسنا وبعد عمل الفحوصات اللازمة واستبعاد عوامل الخطورة الأخرى تقرر إجراء قسطرة تشخيصية له، وتبين على إثرها وجود تمزق في الشريان الأيمن، وتلك الحالات الحرجة تتطلب جراحة عاجلة ونجح أطباء القسم في تركيب 3 دعامات للشريان دون اللجوء لإجراء جراحي.

وأعلنت الهيئة اعتماد 4 منشآت صحية تابعين للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، لافتة إلى أن المنشآت التي تم اعتمادها تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، وذلك بعد اجتيازهم معايير الاعتماد القومية، والمعترف بها على المستوى الدولي من منظمة الإسكوا العالمية.

وأوضحت الهيئة في بيانها، أن المنشآت الأربع التي تم اعتمادها شملت وحدات صحة أسرة "عثمان بن عفان، المناخ (٢)، بورفؤاد ثانِ"، إضافة إلى "مركز طب أسرة الجوهرة" ببورسعيد، وذلك لمدة عامين وفقًا لمعايير الاعتماد القومية طبقًا للنسخة المحدثة لمعايير اعتماد المستشفيات GAHAR2021 والمعتمدة دوليًا.

أكد بيان هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن المنشآت الصحية الحاصلة على درجة الاعتماد ببورسعيد تشمل وحدات ومراكز طب أسرة (شرق النوادي، الجوهرة، الكويت، شمال الحرية، حوض بدران، عثمان بن عفان، المناخ (٢)، بورفؤاد ثانِ، شرق النوادي، أم خلف، علي بن أبي طالب، سهل الطينة، الحي الإماراتي، القابوطي، بحر البقر القديمة، العلاج الطبيعي، الصفوة، العرب، عمر بن الخطاب)، إضافة إلى 3 مستشفيات تابعين للهيئة بمحافظة بورسعيد وهم "النصر التخصصي، الرمد التخصصي، الزهور"، وذلك بإجمالي 21 منشأة طبية معتمدة، من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR طبقًا للنسخة المحدثة والمعتمدة دوليًا من منظمة "الاسكوا.   

هيئة الرعاية الصحية قسم قسطرة القلب مستشفى طيبة التخصصي

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وائل لطفي

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