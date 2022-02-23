بمشاركة 36 عملًا سينمائيًا.. تفاصيل مهرجان أسوان لأفلام المرأة في دورته السادسة

تنطلق فعاليات مهرجان أسوان لأفلام المرأة في دورته السادسة، اليوم الأربعاء، بمشاركة 36 عملاً سينمائيًا يقسمان بين أفلام طويلة وعددها 12 وأفلام قصيرة وعددها 24 عملاً، يشكلان تواجد أكثر من 20 دولة حول العالم، في أعمال ترسخ في الأساس مبدأ الاهتمام بالمرأة في مصر والعالم في إطار من الأعمال المتنوعة على مستوى الشكل ما بين الرومانسية والدرامية والتي ترصد قصص أغلبها من الواقع.

40 فيلمًا تتناول قضية المرأة

وقال حسن أبو العلا مدير مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، أن النسخة السادسة من المهرجان تهدف إلى الارتقاء بالشأن النسوي في مصر وتوصيل فكرة تواجدها في كل الأماكن والأعمال الفردية الجماعية، والتي سيتم إظهارها من خلال افلام تنموية مؤثرة في المجتمع المدني باعتبار أن عام 2022 هو "عام المجتمع المدني".

وأضاف مدير المهرجان، أن النسخة الحالية ستشهد العديد من التوسعات على مستوى ورش العمل والتدريب والتي سيكون أبرزها مشروع "مدرسة الكادر" التي تهدف الى تخريج مدربات في جنوب مصر لتدريب طلاب السينما، وهو الامر الذي قمنا بالتحضير له منذ فترة والذي أعتبره بالأمر الجيد ومن الركائز الهامة للمهرجان في نسخته المنتظر أقامتها خلال أيام قليلة.

وعن الأعمال الفنية المنتظر عرضها في النسخة الحالية، قال أبو العلا: “هذه الدورة ثرية بالأسماء الكبيرة والأفلام المختلفة حيث يشارك فيها 12 فيلمًا من فئة الأفلام الطويلة بصحبة 20 فيلمًا في مسابقة الفيلم القصير، تمثل ٤٠ دولة حول العالم”.

وتابع: يشارك من مصر ثلاثة أعمال في قسم الأفلام القصيرة هي فيلم "1+1" تأليف وإخراج آلاء محمود، وبطولة أمير المصري، سارة عبد الرحمن، وفيلم "مالا نعرفه عن مريم" تأليف وإخراج مراد مصطفى، بطولة دعاء عريقات، عماد غنيم، بالاضافة إلى عمل مصري أمريكي هو "شم النسيم" من تأليف وإخراج مارك لاتي بطولة داليا شوقي، صبور أبو الدهب.

كما يعرض 4 أعمال مصرية في مسابقة الفيلم المصري وهي"قمر 14" للمخرج هادي الباجوري وهو بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، وفيلم "أبو صدام" للمخرجة نادين خان وهو بطولة محمد ممدوح، وفيلم "وش القفص" للمخرجة دينا عبد السلام لأشرف مهدي، بالاضافة إلى فيلم "العودة" لسارة الشاذلي.

تدشين وثيقة "مناهضة الاستغلال والعنف الجنسي"

وأكد السيناريست محمد عبدالخالق رئيس مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، أن المهرجان يشهد خلال نسخته الجديدة مفاجآت كبيرة قام بالتحضير لها هو والقائمين على المهرجان منذ سنوات عديدة من بينها وثيقة "مناهضة الاستغلال والعنف الجنسي"، والذي وصفه بإنه نتاج عمل استمر عبر الدورات الخمسة السابقة من اجل إطلاق هذه الوثيقة، وذلك من خلال فعاليات منتدى نوت لقضايا المرأة.

وقال عبدالخالق أنه سعيد للغاية بهذا التطور الكبير الذي وصل إليه المهرجان والذي يشهد هذا العام تفعيل هذه الوثيقة التي ستكون مبدأ في الكيانات والمؤسسات المعنية بالسينما للعمل على مناهضة التمييز والاستغلال الذي قد يصل للعنف الجنسي، لافتًا إلى أن المهرجان يسعى دائمًا لحل قضايا المرأة من خلال السينما.

واختتم عبدالخالق قائلاً :"المهرجان سيقدم العديد من الفعاليات المهمة التي تحدث في كل عام منذ نسخته الاولى والتي يتم تطويرها في كل دورة لتشمل مناطق وأفكار جديدة حتى تصل إلى كل الناس في المدينة فعلى سبيل المثال هناك برنامج ورش التدريب، والذي يعتبر أكبر برنامج تدريب في المهرجانات المصرية، حيث يضم 255 فتاة وشاب وطفل، تمثل الفتيات نسبة ٧٠% منهم، وتصل ساعات التدريب إلى 180 ساعة، كما تم إطلاق أول "مدرسة كادر" لتدريب الفتيات على فنون السينما، وهو برنامج تدريبي متخصص وموجه للشباب وخاصة الفتيات أطلقه المهرجان منذ 5 سنوات في أسوان.

تكريم سوسن بدر عن مجمل أعمالها

ويحتفي المهرجان في نسخته الحالية بعدد من الفنانات اللواتي أعطوا الحياة الفنية في مصر والعالم الكثير من الأعمال التي أظهرت شغف المرأة ونجاحاتها على كافة المستويات.

النجمة المصرية سوسن بدر على رأس قائمة المكرمين خلال فعاليات المهرجان، فقد حصدت "بدر" جائزة إيزيس للإنجاز، بعدما قدمت عشرات الأعمال المهتمة بقضايا المرأة والتي من بينها "احكي يا شهرزاد" و"الأبواب المغلقة" و"الشوق" و"قص ولصق" و"أسرار البنات" و"678" و"الفرح" و"ساعة ونص" و"دنيا" و"حب البنات".

وقالت سوسن بدر عن الجائزة :"تكريم كبير من مهرجان مهم وغالي على قلبي خاصة وأنني من عشاق مدينة أسوان، وتكمن سعادتي في أن الجائزة جاءت من مهرجان مهتم في الاساس بقضايا المرأة وهو الامر الذي شعرني بحالة غامرة من السعادة، التي لا أستطيع وصفها، والتي أتمنى أن يشعر بها كل فنانة تحاول الارتقاء بقضايا المرأة والوقوف بجوارها في كل عمل تقدمه".