الأربعاء 23 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الهند تؤيد إجراء محادثات دبلوماسية لنزع فتيل التوتر بين أوكرانيا وروسيا

أوكرانيا وروسيا
أوكرانيا وروسيا

أعربت وزيرة الدولة الهندية للشئون الخارجية ميناكاشي ليخي، عن تأييد بلادها لإجراء محادثات دبلوماسية لنزع فتيل التوتر الراهن بين أوكرانيا وروسيا.

وقالت الوزيرة الهندية، في تصريحات، الأربعاء، حول هذا الشأن - "إن الهند تؤيد النظام الذي يستند إلى قواعد، وإنه يتعين الحفاظ على السلام، ويجب على كافة الأطراف المعنية إجراء محادثات لحل الخلافات".

وفيما يتعلق بسلامة وأمن الرعايا الهنود في أوكرانيا، أكدت الوزيرة أن الوزارة "تحاول التواصل مع الطلاب والرعايا الهنود، وخاصة في أوكرانيا، وستقوم السفارة بتقديم المساعدة اللازمة لهم".

في السياق ذاته، دعا المندوب الهندي الدائم لدى الأمم المتحدة، تى إس تيرومورتى، كافة الأطراف إلى التحلي بضبط النفس، وأن يتم إعطاء الأولوية فورًا لعدم تصعيد حدة التوتر، مع الأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية المشروعة لكافة الدول من أجل ضمان تحقيق سلام واستقرار داخل المنطقة وخارجها على المدى الطويل.

وحذر المندوب الهندي الدائم لدى الأمم المتحدة، من احتمال أن يؤدي تصاعد حدة التوتر على طول الحدود الأوكرانية الروسية إلى تقويض السلم والأمن في المنطقة.

في السياق، أكد وزير الشئون الخارجية الهندي إس. جايشانكار، ضرورة عدم السماح لعملية التحول الديمقراطي في ميانمار بالخروج عن مسارها.

وقال وزير الشئون الخارجية الهندي في تصريحات له أدلى بها في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية في باريس أثناء زيارته الحالية لفرنسا ونشرت اليوم الأربعاء في نيودلهي "إن الهند تؤيد دائمًا القوى الديمقراطية، وعملت في الماضي من أجل تعزيز عملية التحول الديمقراطي في ميانمار، لكن الأحداث التي وقعت هناك منذ عام أخذت مسارًا مختلفًا، ومع ذلك فإننا - مثل باقي دول العالم - اتخذنا موقفًا واضحًا جدًا وهو يتمثل في ضرورة عدم السماح بخروج عملية التحول الديمقراطي هناك عن مسارها ".

رئيس التحرير

وائل لطفي

لنا إصلاحنا ولهم غبارهم

الأكثر قراءة

ردًا على حمو بيكا.. هانى شاكر: أى ادعاء ضد أعضاء المجلس مكانها النيابة

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى

تنبيه عاجل من «التعليم» لطلاب الدبلومات الفنية قبل الامتحانات

3 طلاب بالفيوم يخترعون جهازا ينور «اللمبة» دون سلك (فيديو)

إحالة موكا حجازى لمحكمة جنح الأحداث لاتهامها بممارسة الرذيلة

السيسى: الدولة لا تدخر جهدًا فى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا عبد الرؤوف

البحث عن علا وتفكيك الصورة النمطية عن المرأة

وجيه أمين عبدالعزيز

قصور على "الرمال البيضاء"!!

حسين دعسة

الغزو الروسي لأوكرانيا.. ماذا بعد؟

ماجد حبته

مراجعة النظراء.. مصر وإفريقيا

إبراهيم داود

عن الآثار الجانبية

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

اختر معركتك بحكمة

لواء. محسن الفحام

وزارة الداخلية واستراتيجية حقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

دوافع التحقيق مع طه حسين

صور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

محطة تل أبيب

المزيد

«إرسال مساعدات إنسانية».. إسرائيل تعلن موقفها من «أزمة أوكرانيا»

جانتس: حزب الله اللبناني سيدفع ثمنًا باهظًا لعدوانه الأخير ضد إسرائيل

جانتس: نحتاج لإعداد قدرات هجومية ضد إيران حال انتهاكها لاتفاق مستقبلى