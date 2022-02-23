الهند تؤيد إجراء محادثات دبلوماسية لنزع فتيل التوتر بين أوكرانيا وروسيا

أعربت وزيرة الدولة الهندية للشئون الخارجية ميناكاشي ليخي، عن تأييد بلادها لإجراء محادثات دبلوماسية لنزع فتيل التوتر الراهن بين أوكرانيا وروسيا.

وقالت الوزيرة الهندية، في تصريحات، الأربعاء، حول هذا الشأن - "إن الهند تؤيد النظام الذي يستند إلى قواعد، وإنه يتعين الحفاظ على السلام، ويجب على كافة الأطراف المعنية إجراء محادثات لحل الخلافات".

وفيما يتعلق بسلامة وأمن الرعايا الهنود في أوكرانيا، أكدت الوزيرة أن الوزارة "تحاول التواصل مع الطلاب والرعايا الهنود، وخاصة في أوكرانيا، وستقوم السفارة بتقديم المساعدة اللازمة لهم".

في السياق ذاته، دعا المندوب الهندي الدائم لدى الأمم المتحدة، تى إس تيرومورتى، كافة الأطراف إلى التحلي بضبط النفس، وأن يتم إعطاء الأولوية فورًا لعدم تصعيد حدة التوتر، مع الأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية المشروعة لكافة الدول من أجل ضمان تحقيق سلام واستقرار داخل المنطقة وخارجها على المدى الطويل.

وحذر المندوب الهندي الدائم لدى الأمم المتحدة، من احتمال أن يؤدي تصاعد حدة التوتر على طول الحدود الأوكرانية الروسية إلى تقويض السلم والأمن في المنطقة.

في السياق، أكد وزير الشئون الخارجية الهندي إس. جايشانكار، ضرورة عدم السماح لعملية التحول الديمقراطي في ميانمار بالخروج عن مسارها.

وقال وزير الشئون الخارجية الهندي في تصريحات له أدلى بها في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية في باريس أثناء زيارته الحالية لفرنسا ونشرت اليوم الأربعاء في نيودلهي "إن الهند تؤيد دائمًا القوى الديمقراطية، وعملت في الماضي من أجل تعزيز عملية التحول الديمقراطي في ميانمار، لكن الأحداث التي وقعت هناك منذ عام أخذت مسارًا مختلفًا، ومع ذلك فإننا - مثل باقي دول العالم - اتخذنا موقفًا واضحًا جدًا وهو يتمثل في ضرورة عدم السماح بخروج عملية التحول الديمقراطي هناك عن مسارها ".