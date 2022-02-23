إصابة 5 في انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بالبحيرة

شهد الطريق الصحراوى القاهرة الإسكندرية بدائرة مركز وادى النطرون بالبحيرة، اليوم الأربعاء، حادثا مروعا إثر انقلاب سيارة ملاكي أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص من مستقلى السيارة بكسور وجروح متفرقة بالجسم.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 152 اتجاه الإسكندرية بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية ووجود مصابين.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.