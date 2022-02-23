الأربعاء 23 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 5 في انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بالبحيرة

حادث
حادث

شهد الطريق الصحراوى القاهرة الإسكندرية بدائرة مركز وادى النطرون بالبحيرة، اليوم الأربعاء، حادثا مروعا إثر انقلاب سيارة ملاكي أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص من مستقلى السيارة بكسور وجروح متفرقة بالجسم.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 152 اتجاه الإسكندرية بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية ووجود مصابين.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

وادى النطرون انقلاب سيارة الطريق الصحراوي اصابة 5 اشخاص انقلاب سيارة ملاكى مدير أمن البحيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

ردًا على حمو بيكا.. هانى شاكر: أى ادعاء ضد أعضاء المجلس مكانها النيابة

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى

تنبيه عاجل من «التعليم» لطلاب الدبلومات الفنية قبل الامتحانات

حاجة تشرّف.. الرئيس السيسى يلتقط صورة تذكارية مع طالبات الكلية الحربية

طالبة لـ السيسى فى الكلية الحربية: أنا من بيت بسيط ووجودى هنا حلم (فيديو)

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

هشام عشماوى.. نسخة ألمانية!

رانيا عبد الرؤوف

البحث عن علا وتفكيك الصورة النمطية عن المرأة

وجيه أمين عبدالعزيز

قصور على "الرمال البيضاء"!!

حسين دعسة

الغزو الروسي لأوكرانيا.. ماذا بعد؟

ماجد حبته

مراجعة النظراء.. مصر وإفريقيا

إبراهيم داود

عن الآثار الجانبية

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

اختر معركتك بحكمة

لواء. محسن الفحام

وزارة الداخلية واستراتيجية حقوق الإنسان

صور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

محطة تل أبيب

المزيد

«إرسال مساعدات إنسانية».. إسرائيل تعلن موقفها من «أزمة أوكرانيا»

جانتس: حزب الله اللبناني سيدفع ثمنًا باهظًا لعدوانه الأخير ضد إسرائيل

جانتس: نحتاج لإعداد قدرات هجومية ضد إيران حال انتهاكها لاتفاق مستقبلى