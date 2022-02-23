الأربعاء 23 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

السيسى: الدولة لا تدخر جهدًا فى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين (فيديو)

السيسي
السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة لا تدخر جهدًا لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة رغم الظروف التي يمر بها العالم.

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس إلى مقر "الكلية الحربية" صباح الأربعاء، حيث قام بجولة تفقدية لمقر الكلية الحربية رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

أشار الرئيس السيسي إلى أنه قريب من أحوال الناس والصعوبات التي يقابلها المواطن البسيط، لافتا إلى أن تعداد مصر تجاوز 100 مليون نسمة، وبالتالي فإن توفير احتياجاتهم في ظل الظروف التي يمر بها العالم أمر صعب لأنه حدث في ظل جائحة كورونا توقف كبير.

وفيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا قال الرئيس السيسي، إن مصر حرصت على تحقيق التوازن ما بين الإجراءات الاحترازية والحفاظ على صحة الناس وحملات التطعيم، وبين عدم توقف عجلة التنمية، وهو ما لم تفعله كل الدول الأخرى بل توقف معظمها، مشددا على أن ما يحدث في العالم له تأثير كبير علينا لأننا لسنا في معزل عما يحدث حولنا في المنطقة والعالم.

أشار السيسي إلى زيادة تكلفة السلع في العالم كله، وهو أمر له تأثير علينا ونحاول ما أمكن أن نحد من أثر زيادة التكلفة ولكن لا يزال هناك عبء وحمل على الناس.

وتابع الرئيس: أن الدولة ماضية في تنفيذ برامج زراعية ضخمة جدا ونبذل جهدا كبيرا لزيادة الرقعة الزراعية قدر المستطاع، ليس فقط من خلال زيادة مساحة الأرض الزراعية، إنما أيضًا من خلال تبني النظم الحديثة في الري والزراعة، وهو ما سيكون له مردود إيجابي، لافتا إلى أنه خلال عام زادت المساحة المنزرعة بنحو 200 إلى 250 ألف فدان، وستزيد العام القادم بنحو مليون ثم ب 2.5 مليون في العام الذي يليه، بهدف تقليص الاعتماد على استيراد السلع من الخارج.

السيسي الكلية الحربية الرئيس السيسي طلاب الكلية الحربية

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