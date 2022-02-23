تجديد الثقة فى الفنان يوسف إسماعيل رئيسًا لـ«المهرجان القومي للمسرح»

أصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، اليوم الأربعاء، قرارًا بتجديد الثقة في الفنان القدير يوسف اسماعيل لرئاسة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ15، والمقرر إقامتها خلال شهر أغسطس 2022.

الفنان القدير يوسف اسماعيل، رئيس المهرجان القومي للمسرح، عبر عن سعادته وإحساسه بالمسئولية في نفس الوقت عقب هذا القرار، وأكد حرصه على تحقيق دورة مميزة وناجحة تعبر عن قيمة وتاريخ المهرجان.

الفنان القدير يوسف اسماعيل يتولى رئاسة المهرجان هذا العام للدورة الثالثة، واحتفل المهرجان خلال الدورتين السابقتين بمرور 150 سنة مسرح "دورة الآباء" وكان شعار الدورة الثالثة عشرة، وفي الدورة الرابعة عشرة كان عنوانها دورة "الكاتب المسرحي المصري" .

المهرجان القومي للمسرح

مهرجان تقيمه وزارة الثقافة المصرية وهو أكبر ملتقى مسرحي على مدار العام ويضم أفضل العروض التي قدمت خلال العام من المؤسسات الثقافية المختلفة، وهو «أحد أهم الأنشطة المسرحية التي تحتضن مصر وترعاها وزارة الثقافة وتمثل احتفالًا بحصاد عام كامل للمسرح المصري».

ويهدف المهرجان لعرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر، من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق، وتحفيز الفرقة المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيًا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.

نعي الفنان محمد الطراوي

من جهة أخرى، حرصت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم على نعي الفنان التشكيلي الكبير محمد الطراوي، الذي غيبه الموت صباح اليوم الأربعاء 23 فبراير عن عمر يناهز 66 عاما.

وقالت عبدالدايم: إن الراحل امتلك مفردات ثرية عبرت عن طاقات فنية متفردة، مشيرة إلى أن أعماله تمثل إرثا من الإبداع الخالد، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يذكر أن الفنان محمد الطراوي، من مواليد 1956 حصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم جرافيك 1980، عمل رسامًا بمؤسسة روز اليوسف في مجلة صباح الخير، وشارك في عدد من المعارض الجماعية، كما أقام عددا كبيرا من المعارض الفردية وحصل على العديد من الجوائز المحلية والعالمية وشهادات التقدير.