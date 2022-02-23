هيئة الرعاية الصحية توقع مذكرة تفاهم مع "نوفونورديسك" لتدريب الأطباء بمنظومة التأمين الصحى الشامل

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة نوفونورديسك مصر، اليوم، بهدف التعاون في مجالات تدريب وتنمية قدرات مقدمي الخدمة من الأطقم الطبية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، مما يضمن تطوير أداء خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وفق أحدث المعايير الدولية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن التعاون مع كبرى الشركات الرائدة في مصر والعالم بمجالات رعاية مرضى السكري والسمنة والهيموفيليا، لتدريب الأطباء في مجالات الرعاية الصحية ذات الصلة يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة لاستقطاب أحدث الطرق العلاجية للأمراض، لتوفير رحلة علاج شاملة ومتكاملة للمرضى، مؤكدًا أهمية توسيع شبكة الشركاء والخبرات العالمية في مجال توفير الأنشطة التدريبية العلمية للكادر الطبي على العلاجات المبتكرة للأمراض.

وأضاف، أنه تشمل مذكرة التفاهم بناء القدرات الفاعلة من الأطباء مقدمي الخدمة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، وتدريبهم على كل ما هو جديد في مجال رعاية وعلاج وإدارة الأمراض السابق ذكرها، وذلك من خلال إتاحة كافة الأدوات والمناهج العلمية الحديثة وفرص للتدريب الإكلينيكي المتعلقة بذلك، مدعومة بما تمتلكه نوفونورديسك من خبرات علمية كبيرة تعزز الجهود المبذولة لمكافحة تلك الأمراض، والذى يأتي تماشيًا مع السياسة العامة للدولة في الملف الصحي، وتحديدًا في مجال إدارة ومكافحة الأمراض غير السارية والسمنة والتقزم، وبما يحقق التنمية البشرية المطلوبة والمستدامة في الحفاظ على الأجيال القادمة من هذه الأمراض، ويضمن استمرارية تحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، ويعزز استكمال نجاحات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأكد السبكي، حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على التطوير المستمر للكوادر الطبية المتخصصة وتوفير فرص التدريب المناسبة باعتبارها ركيزة أساسية على طريق تطوير منظومة الصحة في مصر وفقًا لأهداف رؤية مصر 2030، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجعل صحة المصريين أولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة المصرية، وتوفير كل الوسائل لتحقيق أقصى قدر من الرعاية الطبية المتطورة للمواطنين عبر الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، وإتاحتها لهم بكل سهولة ويسر.

من جانبه، أعرب الدكتور أيمن حسن، المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركة نوفونورديسك مصر، عن سعادته بالتعاون المستمر بين هيئة الرعاية الصحية نوفونورديسك بمجالات الرعاية الطبية المتقدمة والمبتكرة للمواطنين، والتي من أهمها تبادل الخبرات وتقديم الحلول المناسبة للأمراض المزمنة، في ظل ما توصلت إليه آخر الأبحاث العلمية على مستوى العالم، خاصة فيما يتعلق بأمراض السكري والسمنة ونقص هرمون النمو والتقزم، لافتًا إلى أن توقيع مذكرة التفاهم اليوم تأتي تزامنًا مع احتفال الشركة بمرور مائة عام على ابتكار الأنسولين، وهو العقار الذي غير حياة ملايين من المرضي المصابون بالسكري بنوعي الأول والثاني.

ولفت، إلى أن تدريب الكوادر الطبية يعتبر جزءًا مهمًا وفعالًا لتقديم الرعاية الطبية المثلى للأشخاص، وتابع: أن التعاون مع هيئة الرعاية الصحية اليوم باعتبارها ذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل يشكل خطوة مبدئية في الاتجاه الصحيح لتحقيق الأهداف المشتركة للطرفين، حيث إن الشراكات بين القطاعين العام والخاص هي الحاضنة الأساسية لبناء وتعزيز قدرات مقدمي خدمات الرعاية الصحية، وضمان استمرارية الارتقاء بمستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وشهد توقيع مذكرة التفاهم، الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، فيما وقع المذكرة كل من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، كممثل عن الهيئة، والدكتور أيمن حسن، المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركة نوفونورديسك مصر كممثل عن الشركة.