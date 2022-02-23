غوتيريش: العالم أمام «لحظة خطر» بسبب الأزمة «الروسية-الأوكرانية»

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء في مستهلّ اجتماع للجمعية العامة للمنظمة الدولية أنّ العالم يواجه "لحظة خطر" بسبب الأزمة الأوكرانية-الروسية، مستنكرًا من جديد "الانتهاكات" التي ارتكبتها موسكو بحقّ كييف.



وقال غوتيريش إنّ "قرار روسيا الاعتراف بما يسمّى استقلال منطقتي دونيتسك ولوجانسك - وما تبعه - هو انتهاك لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها ويتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".



من جهته أكد وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا الذي ألقى كلمة، أنّ أوكرانيا لا تشكّل تهديدًا لروسيا. وقال إن "أوكرانيا لم تخطط ولا تخطط لأي عملية عسكرية في دونباس"، الإقليم الواقع في شرق أوكرانيا.



وطالب الوزير الأمم المتحدة المتحدة "بأعمال ملموسة وسريعة" لوقف التصعيد الذي تؤججه، بحسب قوله، روسيا وانتشارها العسكري.



وحذّر كوليبا من أنّ "بداية حرب واسعة النطاق في أوكرانيا ستشكّل نهاية النظام العالمي كما نعرفه".



واجتماع الجمعية العامة الذي تشارك فيه الدول الأعضاء الـ193 في الأمم المتحدة هو جلسة سنوية حول "أراضي أوكرانيا المحتلة مؤقتًا" وينظّم منذ أن ضمّت روسيا شبه جزيرة القرم.



وسيتحدث عدد من الوزراء خلال الاجتماع الذي سيستمر طوال نهار الأربعاء. ولم يكن مقررًا أن يتحدث غوتيريش خلال الاجتماع، لكنّه قرر المشاركة فيه بعدما عاد على عجل إلى نيويورك إثر إلغائه رحلة إلى إفريقيا في اللحظة الأخيرة بسبب تطورات الأزمة الأوكرانية.

وكان دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء إلى الإفراج الفوري عن أربعة جنود من الكتيبة الأجنبية التابعة للجيش الفرنسي والعاملة في إطار بعثة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى.



وقال غوتيريش في بيان إنّ أعضاء البعثة "يتمتّعون بالامتيازات والحصانات الممنوحة لهم في إطار مهمة الأمم المتحدة"، مؤكدًا أن الإجراءات المتّفق عليها بين الأمم المتحدة وإفريقيا الوسطى في حال الاشتباه في جريمة تتعلق بأفراد يعملون في المنظمة الدولية "لم تُحترم".



ودعا الأمين العام في بيانه "حكومة إفريقيا الوسطى إلى احترام جميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما فيها اتفاقية وضع القوات، وإلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن العاملين في بعثة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى".