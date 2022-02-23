الأربعاء 23 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تخطط لـ «رد قوى» على العقوبات الأمريكية المفروضة عليها

أوكرانيا
أوكرانيا

قالت روسيا إنها ستقدم "ردًا قويًا" على العقوبات، التي فرضتها الولايات المتحدة عليها بسبب الصراع في أوكرانيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن هذا الرد لا يجب أن يكون "بالضرورة متماثلًا ولكن متوازن ومحسوس بالنسبة للجانب الأمريكي".


وتابعت أن روسيا أثبتت بالفعل في الماضي، أنها قادرة على تقليص تداعيات الإجراءات العقابية الأجنبية إلى الحد الأدنى، مضيفة أن "الأكثر من هذا هو، أن ضغط العقوبات لا يمكن أن يؤثر على تصميمنا على حماية مصالحنا".


يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والاتحاد الاوروبي أعلنا عن عقوبات على روسيا ردًا على إعلان رئيسها فلاديمير بوتين الإثنين الماضي اعترافه بجمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين المعلنتين ذاتيًا في شرق أوكرانيا.

 

وفي نفس السياق، صرح وزير المالية الفرنسى برونو لو مير، اليوم الأربعاء بأن وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي سيجتمعون يومي 25 و26 فبراير الحالي لبحث تشديد العقوبات ضد روسيا.


ونقلت قناة تليفزيون  بى إف إم الفرنسية عن وزير المالية الفرنسي قوله "إنه ما زال لدينا في جعبتنا المزيد من العقوبات الصارمة ضد روسيا في حالة استمرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في انتهاج سياسته التي تشكل انتهاكًا للقانون الدولي" حسب وصفه.


وقال الوزير الفرنسي "إننا نعكف على دراسة مسألة تشديد هذه العقوبات، وسيكون هناك اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي يومي الجمعة والسبت القادمين لبحثها، وسنواصل العمل فيما يتعلق بهذا الشأن".


يشارة إلى أن حدة التوترات كانت قد تصاعدت بين الدول الغربية وروسيا إلى مستويات لم يسبق لها مثيل عندما وقع الرئيس الروسي على مرسوم يعترف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين في أوكرانيا أمس الأول الإثنين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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