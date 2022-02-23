الأربعاء 23 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فيديكس إكسبريس تطلق خدماتها المباشرة فى مصر لتلبية احتياجات التجارة المتنامية

جريدة الدستور

أعلنت فيديكس إكسبريس، شركة النقل السريع الأكبر عالمياً التابعة لشركة فيديكس كوربوريشن والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: FDX)، عن تحولها الاستراتيجي في السوق المصرية، وذلك بتقديم خدماتها بشكل مباشر في مصر لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الشحن الجوي الدولية في البلد. 
 
تقوم شركة فيديكس إكسبريس بتسهيل الأعمال التجارية في مصر منذ 1994، عبر تقديم حلول وخدمات التوصيل الدولية من خلال مقدمي الخدمات المحليين وأهمهم إيجيبت إكسبريس منذ1998، وسيساعد وجود الشركة بشكل مباشر في مصر الشركات المحلية والعملاء من مختلف القطاعات على تسهيل عملياتهم التجارية، وتقديم تغطية دولية واسعة النطاق من وإلى أكثر من 220 دولة ومنطقة مختلفة تغطيها شركة فيديكس، بينما تواصل شركة إيجيبت إكسبريس توفير البنية التحتية المحلية لخدمات التوصيل الأرضية.

وقد ارتفعت قيمة الصادرات المصرية في عام 2021 إلى 31 مليار دولار، لتصل إلى أعلى مستوى في التاريخ، بخبرة عالمية قرابة 50 عاماً في قطاع الشحن واللوجستيات، بالإضافة إلى تقديم خدمات متخصصة، وحلول تكنولوجية متقدمة، سوف تقدم شركة فيديكس خدمات متميزة لتلبية المتطلبات التجارية المتزايدة لأسواق التجارة الإلكترونية والتكنولوجية، بالإضافة إلى قطاع الطاقة، والكيماويات، والغزل والنسيج والملابس وتصنيع الأغذية، والصناعات البتروكيميائية وغيرها من القطاعات. 
 
وفي هذا السياق، صرح جاك ميوز، الرئيس الإقليمي لشركة "فيديكس إكسبريس" للشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وإفريقيا: "أصبحنا الآن أقرب إلى عملائنا من أي وقت مضى، من خلال إتاحة خدمة التواصل المباشر مع فريق متخصص للدعم في فيديكس، ومجموعة هائلة من الخدمات الدولية، وحلول رقمية متقدمة لتلبية متطلبات عملائنا حول العالم، وسوف يساعد هذا التوسع الاستراتيجي في مصر الشركات المحلية في الوصول إلى أسواق أكثر وشريحة أكبر من العملاء الجدد في شتى أنحاء العالم، وبالتالي دعم أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية الدولة المصرية 2030 لتنويع الاقتصاد الوطني."
 
أضاف ميوز: "بلغ إجمالي الناتج المحلي لمصر قرابة 406 مليارات دولار في 2021، حيث تعد مصر ثالث أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويلعب موقعها الاستراتيجي في إفريقيا وقربها من الشرق الأوسط، وقارة أوروبا، والقارة الآسيوية دوراً بارزا في جعلها البوابة الرئيسية للتجارة الدولية في المنطقة، وبفضل التطورات الإيجابية في قطاع اللوجستيات بمصر، أعلنت العديد من الشركات عن نيتها نقل خطوط الإنتاج الخاصة بها أو التوسع بها داخل مصر، مما يوفر العديد من الفرص التجارية لشركات الشحن مثل فيديكس."

وسوف تستمر فيديكس في العمل عن كثب مع شركة إيجيبت إكسبريس التي سوف تقدم خدمات الاستلام، والتسليم، وإجراءات التخليص الجمركي في مختلف أنحاء الجمهورية. ومن جهته قال أحمد شاهين، رئيس مجلس إدارة شركة إيجيبت إكسبريس مصر: "هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي تؤكد نمو صناعة الخدمات اللوجستية في مصر، مما يساهم في توفير فرص عمل وزيادة حجم الاستثمارات والنمو الاقتصادي العام في البلد. نحن فخورون برؤية فيديكس تتوسع في تواجدها في مصر. يعد هذا التوسع شهادة على التأثير الهائل الذي أحدثته إيجيبت إكسبريس في تقديم الخدمات الدولية لشركة فيديكس في البلد منذ عام 1998، وستواصل إيجيبت إكسبريس دعم فيديكس من خلال توفير بنيتها التحتية المتطورة بمركز الشحن المصري الذي تم افتتاحه حديثًا على مساحة 13,000 متر مربع داخل مطار القاهرة الدولي، وتشغيل 51 موقع للبيع بالتجزئة في 25 محافظة، واستخدام أكثر من 360 مركبة لخدمة عمليات الشركة في مصر."

يتم تقديم خدمات فيديكس إكسبريس في جميع المحافظات في مصر، ويمكن الوصول إليها بسهولة من خلال أي من مواقع تسليم الطرود التي يصل عددها إلى 51 موقعاً في جميع أنحاء البلاد.

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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