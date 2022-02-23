تقارير: بايدن يسمح بفرض عقوبات على شركة بناء «نورد ستريم 2»

ذكرت شبكة سي.إن.إن الإخبارية، نقلًا عن مسئولين أمريكيين قولهم إنه من المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء، أنها ستسمح بفرض عقوبات على الشركة المسئولة عن بناء خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 في روسيا.



شركة نورد ستريم 2 إيه.جي شركة سويسرية مسجلة وشركتها الأم هي جازبروم الروسية العملاقة للغاز.



وتأتي هذه الخطوة في إطار التدابير التي تتخذها إدارة بايدن لمعاقبة روسيا بسبب اعتراف الرئيس فلاديمير بوتين باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا بالإجماع، أمس، على حزمة عقوبات ضد روسيا.. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن "العقوبات تستهدف النواب الروس لدعم استقلال "دونيتسك" و"لوجانسك" شرق أوكرانيا، متهمًا روسيا بانتهاك القانون الدولي وخرق التزاماتها".

فيما أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر اليوم، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس، سعيا لتقديم جبهة موحدة في المواجهة بشأن تهديد روسيا بغزو أوكرانيا بعد اجتماع محوري جرى في البيت الأبيض وكشف الخلافات المستمرة بين البلدين بشأن مصير خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2".

وذكرت الصحيفة - في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي - أن بايدن أكد خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده أمس أنه "في حال غزت روسيا أوكرانيا، فلن يتم تشغيل خط الأنابيب الذي يربط روسيا بألمانيا .. ولن يكون هناك نورد ستريم 2، سننهي ذلك. أعدك، سنكون قادرين على القيام بذلك".

وفي هذا الصدد، لفتت الصحيفة إلى أن "تعليقات بايدن بشأن نورد ستريم 2، والتي تسببت في توتر العلاقات الأمريكية الألمانية لسنوات، كانت الأقوى من نوعها حتى الآن ومثلت تصلبًا لموقف واشنطن بشأن واحدة من أكبر النقاط الشائكة في الجدل عبر الأطلسي حول العقوبات التي يجب فرضها على موسكو من جانب الولايات المتحدة في حال وقوع أي عدوان ضد أوكرانيا".