الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة المتهم باستغلال موكا حجازى لتصوير فيديوهات فاضحة للجنايات

موكا حجازي
موكا حجازي

أحالت جهات التحقيق بالجيزة "معاذ.م" المتهم باستغلال "موكا حجازى" فتاة التيك توك، وتصويرها بملابس فاضحة، والتعدي على قيم ومبادى المجتمع، إلى محكمة الجنايات؛ لبدء محاكمته فيما هو منسوب إليه من اتهامات.

ويواجه المتهم اتهامات باستغلال "موكا" جنسيًا وتجاريًا، بدفعها لتصوير مقاطع فيديو مسجلة وتظهر فيها بملابس فاضحة وتؤدي رقصات مخلة بالآداب العامة ونشر تلك المقاطع بغرض تحقيق ربح، كما يواجه اتهامات بالاشتراك مع المتهمة "موكا" بالتعدي على قيم المجتمع ومبادئه، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجتمع، وإدارة واستخدام موقع وحساب خاص على شبكة الإنترنت بهدف تسهيل ارتكاب الجرائم سالفة الذكر.

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وائل لطفي

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