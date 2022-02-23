جامعة طنطا تواصل فعاليات «قادرون باختلاف» بكلية الآداب

واصلت جامعة طنطا فعاليات مبادرة "قادرون باختلاف" بكلية الآداب فى إطار احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبى، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، تحت إشراف الدكتور حمدى شعبان القائم باعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن، والدكتور ممدوح المصرى عميد الكلية.

أكد الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، حرص الجامعة على استثمار طاقات أبنائه ذوى الهمم وأصحاب القدرات الخاصة، وتقديم سبل الرعاية والحماية والاهتمام لهم وتمكينهم فى ظل الجمهورية الجديدة التي تهتم ببناء الإنسان.

وقال الدكتور حمدي شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة إنه تم تقديم عديد الخدمات والأنشطة لأبناء كلية الآداب من ذوى الهمم فى إطار برنامج الجامعة لتنفيذ مبادرة "قادرون باختلاف".

من جانبه، أشاد الدكتور ممدوح المصرى عميد كلية الآداب بجامعة طنطا بما تقوم به إدارة الجامعة بقيادة الدكتور محمود زكى من جهود مضنية في خدمة أبنائها ذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة على النحو الذي يمكنهم من ممارسة جميع الأنشطة.