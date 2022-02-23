الأربعاء 23 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة طنطا تواصل فعاليات «قادرون باختلاف» بكلية الآداب

جامعة طنطا
جامعة طنطا

واصلت جامعة طنطا فعاليات مبادرة "قادرون باختلاف" بكلية الآداب فى إطار احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبى، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، تحت إشراف الدكتور حمدى شعبان القائم باعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن، والدكتور ممدوح المصرى عميد الكلية.

أكد الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، حرص الجامعة على استثمار طاقات أبنائه ذوى الهمم وأصحاب القدرات الخاصة، وتقديم سبل الرعاية والحماية والاهتمام لهم وتمكينهم فى ظل الجمهورية الجديدة التي تهتم ببناء الإنسان.

وقال الدكتور حمدي شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة إنه تم تقديم عديد الخدمات والأنشطة لأبناء كلية الآداب من ذوى الهمم فى إطار برنامج الجامعة لتنفيذ مبادرة "قادرون باختلاف".

من جانبه، أشاد الدكتور ممدوح المصرى عميد كلية الآداب بجامعة طنطا بما تقوم به إدارة الجامعة بقيادة الدكتور محمود زكى من جهود مضنية في خدمة أبنائها ذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة على النحو الذي يمكنهم من ممارسة جميع الأنشطة.

جامعة طنطا تواصل فعاليات قادرون باختلاف بــ كلية الأداب ضمن يوبيلها الذهبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

لنا إصلاحنا ولهم غبارهم

الأكثر قراءة

ردًا على حمو بيكا.. هانى شاكر: أى ادعاء ضد أعضاء المجلس مكانها النيابة

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى

تنبيه عاجل من «التعليم» لطلاب الدبلومات الفنية قبل الامتحانات

إحالة موكا حجازى لمحكمة جنح الأحداث لاتهامها بممارسة الرذيلة

السيسى: الدولة لا تدخر جهدًا فى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين (فيديو)

«الأمم المتحدة»: برامج لتحديد النسل بالتعاون مع الصحة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا عبد الرؤوف

البحث عن علا وتفكيك الصورة النمطية عن المرأة

وجيه أمين عبدالعزيز

قصور على "الرمال البيضاء"!!

حسين دعسة

الغزو الروسي لأوكرانيا.. ماذا بعد؟

ماجد حبته

مراجعة النظراء.. مصر وإفريقيا

إبراهيم داود

عن الآثار الجانبية

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

اختر معركتك بحكمة

لواء. محسن الفحام

وزارة الداخلية واستراتيجية حقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

دوافع التحقيق مع طه حسين

صور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

محطة تل أبيب

المزيد

«إرسال مساعدات إنسانية».. إسرائيل تعلن موقفها من «أزمة أوكرانيا»

جانتس: حزب الله اللبناني سيدفع ثمنًا باهظًا لعدوانه الأخير ضد إسرائيل

جانتس: نحتاج لإعداد قدرات هجومية ضد إيران حال انتهاكها لاتفاق مستقبلى