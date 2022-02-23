الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 10 فى انقلاب أتوبيس خاص بالشرقية

انقلاب
انقلاب

أصيب 10 أشخاص بكدمات وجروح، إثر انقلاب أتوبيس خاص بشركة تصنيع أدوات بلاستيكية بالمنطقة الصناعية في العاشر من رمضان.

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارا بانقلاب أتوبيس خاص بشركة تصنيع أدوات بلاستيكية بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان جراء انفجار إطار الأتوبيس الأيمن واختلال عجلة القيادة من يد السائق ونتج عن ذلك إصابة 10عمال بإصابات متعددة.

انتقلت على الفور قوات الشرطة بإشراف اللواء عمر رءوف مدير المباحث الجنائية إلى موقع الحادث حيث أشرفت على نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بلبيس المركزى والتأمين الصحي بالعاشر لعلاجهم ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير حركة مرور السيارات.

وتم إخطار النيابة التى تولت التحقيق بإشراف المستشار محمد الجمل المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

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وائل لطفي

النخبة والناس

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