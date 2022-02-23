الجزائر والكويت تؤكدان أهمية دعم الشعب الفلسطيني وتنمية دول أفريقيا

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على ضرورة إعادة بعث الجهود الرامية لدعم الشعب الفلسطيني، ودعم التنمية في الدول الأفريقية، ولا سيما دول الساحل والصحراء، وتوافقهما التام في الرؤى حول تعزيز العمل العربي المشترك.



جاء ذلك خلال البيان الختامي المشترك، الذي أصدرته الجزائر والكويت، في أعقاب الزيارة التي قام بها الرئيس الجزائري إلى الكويت منذ أمس الثلاثاء على رأس وفد وزاري رفيع المستوى.



وأوردت الرئاسة الجزائرية هذا البيان اليوم الأربعاء، قائلة إن اللقاء الذي جمع الرئيس تبون مع أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والمباحثات التي أجراها مع ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تميزت بالتوافق التام في الرؤى، والتطابق الكامل في المواقف حول مجمل القضايا، التي تهم البلدين الشقيقين في علاقاتهما الثنائية أو فيما يتعلق بالأوضاع الراهنة على الساحة العربية، وآفاق تعزيز العمل العربي المشترك على ضوء الالتزام الراسخ للبلدين بقيم التضامن والوحدة وسعيهما الدؤوب لترقية المقاربات المبنية على الحوار والمصالحة لحل الأزمات.



وبحسب البيان الختامي المشترك، أكدت المباحثات اعتزاز الطرفين بالمستوى المتميز الذي حققته علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين، في ظل المتابعة الدقيقة والدعم الكبير لقيادتيهما، التي وجهت بهذه المناسبة بضرورة إعطاء زخم أكبر للتعاون الثنائي في كافة المجالات، أخذًا بعين الاعتبار التطور النوعي، الذي حققه اقتصاد البلدين، وما أفرزه من إمكانيات وفرص هائلة ينبغي استغلالها خدمة لمصلحة البلدين الشقيقين.



وأكد الجانبان عزمهما على العمل في كل ما من شأنه تعزيز العلاقات الأخوية بينهما والانتقال بها إلى آفاق جديدة تعكس عمقها، ووضع الآليات المناسبة والاتفاقيات، التي تعكس هذه الرغبة وترسخ التشاور والتنسيق السياسي، و تشجيع الاستثمارات المباشرة للقطاعين العام والخاص، كما تم الاتفاق على حث المتعاملين الاقتصاديين على استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، مع توجيه الحكومتين لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتوفير الدعم اللازم والمناخ الأنسب لنجاح عمليات الاستثمار.

وفي مجال المحروقات، اتفق الطرفان على تعزيز الفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات، كما أعرب الجانب الكويتي عن امتنانه لدعم الجزائر لمرشح دولة الكويت، الذي تم انتخابه على رأس الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".



وفيما يخص الروابط الإنسانية، نوه الطرفان بالدور المتميز للجالية الجزائرية المقيمة بالكويت، ومساهماتها النوعية في نهضة الكويت، وفي تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.



وعلى صعيد الأوضاع الإقليمية والدولية، استعرض الجانبان بالتشاور والتنسيق الأوضاع السائدة في العالم العربي، وما تمليه من ضرورة مضاعفة الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه الدول العربية.



وبهذا الصدد، ثمنت القيادة السياسية لدولة الكويت جهود الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لإنجاح القمة العربية المقبلة بالجزائر، معربة عن دعمها التام واستعدادها الكامل للمساهمة في هذا المسعى النبيل بهدف التوافق على مخرجات تكون في مستوى تطلعات الشعوب العربية.



كما أكد الجانبان على مركزية القضية الفلسطينية وعلى ضرورة إعادة بعث الجهود الرامية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، واسترجاع حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وبهذا الخصوص، أطلع الرئيس تبون أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بالمساعي التي تبذلها الجزائر في سبيل تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، استكمالا للجهود المخلصة التي بادرت بها عديد الدول العربية.

وفي ظل اهتمامهما المشترك بقضايا السلم والتنمية لا سيما في أفريقيا، وحرصهما على تعزيز الشراكة العربية-الأفريقية، اتفق الجانبان على التعاون والتنسيق بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، في مجال دعم مشاريع تنموية في الدول الأفريقية ولا سيما دول الساحل والصحراء.



وفي ختام الزيارة، دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح للقيام إلى زيارة الجزائر، والذي رحب بهذه الدعوة على أن يحدد موعدها لاحقاً عبر القنوات الدبلوماسية.